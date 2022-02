Ny undersøkelse: Mindre motiverte, flere vil slutte

Folk har blitt mindre glad i jobben under pandemien. En ny undersøkelse viser at yrkesaktive i 50- og 60-årene nå ønsker å gå av med pensjon nesten to år tidligere enn de gjorde før corona.

Av Mona Langset

Publisert: Nå nettopp