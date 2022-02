ADVOKAT: Geir Lippestad er mest kjent som forsvarsadvokat under 22. juli-rettssaken.

Lippestad varsler erstatningskrav mot Gjerdrum kommune

I kjølvannet av politisiktelsen mot Gjerdrum kommune varsler advokat Geir Lippestad at det også vil komme et erstatningskrav på vegne av huseierne ved skredsonen.

Av Henrik Røyne

Publisert: Nå nettopp

Dette opplyser Lippestad til Dagbladet.

Onsdag ble det kjent at politiet har siktet Gjerdrum kommune for blant annet manglende oppfølging av varsler i området der kvikkleireskredet gikk 30. desember i 2020.

Ti mennesker mistet livet i katastrofen, og enda flere hjem ble ødelagt.

– Det er mange som har hatt store økonomiske tap, og mange har blitt psykisk uføre som en ren følge av det de har opplevd, sier Lippestad til avisen.

Han representerer boligeierne i sameiet Nystulia 3, som ligger like ved den ubeboelige sonen der skredet gikk.

– Vi vil i løpet av denne og neste uke ta kontakt med kommunen, og få oversikt over forsikringsselskapet de bruker, og sette i gang en saksbehandling, sier advokaten til Dagbladet.

Øst politidistrikt viser i siktelsen til at kommunen fikk tolv ulike bekymringsmeldinger og varsler om erosjon i Tistilbekken i årene mellom 2008 og 2020.

En av grunneierne skal blant annet ha varslet kommunen i 2011 om at en større utglidning i bratt terreng kunne «i verste fall utløse en katastrofe».

Ordfører i Gjerdrum kommune, Anders Østensen (Ap), fortalte under en pressekonferanse i Ask torsdag at han føler et stort ansvar for siktelsen.

På den andre siden står ordføreren fast ved at varslene ble fulgt opp, men at det var umulig å forutse katastrofen.