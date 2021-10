SNUR: Helseminister Ingvild Kjerkol beklager hvis hun har skapt forvirring rundt hvem som kan gå «knask eller knep».

Helseministeren snur om Halloween-råd: − Beklager

Helseminister Ingvild Kjerkol tar selvkritikk etter at hun ga en lei beskjed til snørrete unger før helgens Halloween-feiring.

Av Oline Birgitte Nave

Bakgrunnen er Kjerkols uttalelse da hun torsdag morgen sa at syke barn må holde seg hjemme.

– Snørrete unger kan dessverre ikke gå Halloween. Man må holde seg hjemme når man er syk, sa helseministeren til NRK.

Kjerkol sa også at hun ikke oppfordrer til å gi godteri til unger.

– Men Halloween har nok kommet for å bli, og det går an å gjøre det trygt og fornuftig, og det håper jeg alle gjør i helgen, sier hun og tilføyer:

– Det er enkle råd som å vaske hendene, bruke innpakket godteri og følge de gode rutinene man har lært seg gjennom pandemien.

Nå beklager Kjerkol beskjeden, som Dagbladet var først til å omtale.

Kritikk fra kjendislege

Uttalelsen fikk Anders Danielsen Lie, assisterende bydelsoverlege i Nordre Aker i Oslo, til å reagere.

– Snørrete unger kan ikke gå halloween, erklærer nybakt helseminister i massemedia. Irriterende at hun ikke har lest Helsedirektoratets smitteveileder for barnehagene for eksempel, som sier at barn med restsymptomer etter luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste) fint kan gå i barnehage, skriver han i et Facebook-innlegg, og fortsetter:

– Dette har vi sagt gjennom hele pandemien, også når det har stormet som verst. Men å få godteri utendørs, det er altså ikke lov når man har litt snørr. Hvem er forresten ikke snørrete nå om dagen?

Danielsen Lie har foreløpig ikke svart på VGs henvendelser.

LEGE: Anders Danielsen Lie er assisterende bydelsoverlege i Nordre Aker i Oslo. Han er også aktuell som skuespiller i Norges Oscar-håp «Verdens verste menneske».

Beklager forvirring

Nå snur Kjerkol. I en e-post til VG skriver hun at snørrete barn kan gå og tigge godteri – med mindre de er syke.

– Det er mye en fersk helseminister skal lære! Jeg har jo tre barn og vet godt at unger stort sett er snørrete hele vinteren, uten at det betyr at de er syke, skriver Kjerkol i en e-post til VG torsdag kveld.

– Så derfor: Jeg beklager overfor alle snørrete og godtesyke barn og deres foreldre hvis jeg har skapt forvirring. Snørrete barn kan gå og tigge godteri. Det er syke barn som må holde seg hjemme. Ha en strålende Halloween!, skriver hun videre.