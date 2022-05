FORTELLER OM FANGENSKAP: Her intervjues den ukrainske soldaten Valery Zakabluk på CNN tirsdag.

«Snake Island»-soldat i CNN-intervju: − Ble behandlet som kriminelle fanger

Valery Zakabluk var med på å be det russiske krigsskipet om å «dra til helvete» på invasjonsdagen. Deretter visste ingen hvordan det gikk med de ukrainske grensevaktene. Etter fem uker i russisk fangenskap fridde han til kona hjemme i Kharkiv.

Av Synne Eggum Myrvang

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

På invasjonsdagen kom meldingene om at grensevaktene på den strategisk plasserte øya i Svartehavet ble drept av et russisk krigsskip.

En lydlogg fra angrepet har blitt nærmest symbolsk i ettertid:

– Russisk krigsskip, dra til helvete, lød responsen fra de ukrainske grensevaktene på øya da russerne nærmet seg kystlinjen deres.

Senere har det vist seg at soldatene ikke er døde. Nå forteller en av dem, Valery Zakabluk CNN om angrepet på «Snake Island» i Svartehavet og de påfølgende ukene i russisk fangenskap.

Lenge visste ingen hvordan det gikk med Valery Zakabluk - men nå er han nygift - og forsvarer fortsatt Ukraina i Kharkiv:

LYKKELIG: Valery Zakabluk og hans kone Vladislava på bryllupsdagen hjemme i krigsrammede Kharkiv.

Måtte overgi seg

– Vi ble vekket midt på natten, og da vi kom oss ut så vi det russiske krigsskip og flere patruljebåter. Rundt klokken 11 på formiddagen var de bare 200–500 meter fra kystlinjen vår. De ba oss om å evakuere, og sa tre av patruljebåtene kunne ta oss imot om vi la ned våpnene, forteller Zakabluk til den amerikanske TV-kanalen i et intervju tirsdag.

Men lederen for grensevaktene bestemte at de ikke skulle gå om bord med mindre de fikk beholde våpnene. Blant dem som ble med var noen få sivile fra øya, deriblant tre museumsansatte, fortelle den løslatte ukrainske soldaten.

Grensevaktene ble igjen for å stå imot russerne, men i løpet av kort tid var alt de hadde å forsvare seg med ødelagt av russerne, og de måtte søke dekning, forklarer han.

– På et tidspunkt, da alt vi hadde å forsvare oss med var ødelagt, bestemte vi oss for å overgi oss.

– Jeg er glad for at sjefen vår bestemte det, det reddet livene våre, mener Zakabluk i dag.

FRA LUFTEN: Grensevaktene på øya Zmiinyi i Svartehavet, også kalt Slangeøya eller «Snake Island» sto imot russerne på invasjonsdagen – og skjebnen deres var usikker. Nå forteller en av dem om ukene i fangenskap.

Ble holdt fanget i fem uker

Mens det hersket usikkerhet om hvorvidt de ukrainske soldatene i et hele tatt var i live, forteller Zakabluk at russerne først kommanderte dem til å ligge med ansiktet ned i syv timer, før de ble avhørt i omkring to-tre timer. Deretter sørget russerne for å få i dem både mat og vann, før de skulle gå på en patruljebåt til Russland, og først ble fraktet til Sevastopol i Ukraina.

– VI fikk mat og ble filmet så de kunne vise «hvor bra» de behandlet oss, sier grensevakten i CNN-intervjuet.

Deretter ble de satt på et transportfly og sendt til det Zakabluk antar er nord i Russland eller i Sibir, på grunn av temperaturene og snø.

– Vi ble behandlet som kriminelle fanger. Det var veldig kaldt, og noen av oss gikk kledd i bare T-skjorte. Deretter ble vi avhørt en og en i et telt, forteller han.

Da de først ankom, ble de bedt om å stå på knærne. Noen av dem ble slått med gevær. Det varte i kanskje tre og en halv time, sier Zakabluk. Etter fire dager ble de flyttet til et annet sted i Russland, hvor de tilbrakte resten av tiden i fengsel.

Men etter fem uker i russisk fangenskap var han omsider del av en fangeutveksling mellom Russland og Ukraina

Fra fangenskap til giftermål

Hjemme i Kharkiv – der han fridde til kjæresten, forsvarer Zakabluk fortsatt landet, nå i en bataljon i byen. Zakabluk og kjæresten er nå gift - og bildene under er delt av bataljonen hans, der Zakabluks nye medsoldater hjalp til med å gjennomføre vielsen i den krigsrammede byen.

«Fra fangenskap til bryllup. Mens krigen står på går livet fortsatt sin gang», skriver bataljonen i et Facebook-innlegg der de deler den lykkelige historien:

– «Russisk krigsskip, dra til helvete» er blitt et populært uttrykk i Ukraina under krigen, og et symbol på deres forsvar. Hvordan føles det å være en del av det? spør CNN-reporteren mot slutten av intervjuet.

– Her om dagen var kona mi og jeg i en butikk der det ble solgt T-skjorter med dette uttrykket og krigsskip på! Jeg tror flere ikke er klar over at uttrykket stammer fra Snake Island og det som skjedde der. Jeg føler meg stolt, men også trist. Mange av mine medsoldater er fortsatt fanget. Så jeg har en blandet følelse, sier han.