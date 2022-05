Kvinne i 50-årene tiltalt etter hundeangrep i Brumunddal

Kvinnen er tiltalt for uaktsom forvoldelse av død etter at et barn (1) døde etter et hundeangrep i juni i fjor.

Av Synne Eggum Myrvang

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Hundeangrepet skjedde på en privatadresse i Brumunddal i juni 2021. Et barn på ett år og ni måneder var på besøk hos nær familie da det ble angrepet av en hund, og døde på stedet av skadene.

Tiltalen er tatt ut av statsadvokaten i Hedmark og Oppland. Strafferammen er fengsel i inntil seks år.

– Jeg kan bekrefte at hun er gjort kjent med tiltalebeslutningen og har ingen kommentar utover det, sier kvinnens forsvarer Jens-Henrik Lien til VG.

Statsadvokaten beskriver i tiltalebeslutningen at kvinnen lot de to hundene, en Rottweiler og en Golden retriever, gikk løse i hagen med åpen verandadør og en provisorisk grind inn til stuen, der barnet var uten tilsyn. På tross av den provisoriske grinden, fikk Rottweileren tak i barnet.

Begge hundene ble avlivet kort tid etter at angrepet skjedde.

Belastende sak for familien

Tore Müller Famestad er bistandsadvokat for barnets far.

– Min klient er underrettet om tiltalebeslutningen i dag, tar den til etterretning og ønsker ikke å kommentere den ytterligere, sier Famestad.

– Dette er en sak med stor belastning for alle parter, understreker bistandsadvokaten når VG spør om den kommende rettssaken, som foreløpig ikke er berammet.

Inger Johanne Reierstad Hansen er bistandsadvokat for barnets mor.

– Vi har tatt til etterretning at påtalemyndigheten har vurdert det slik. Mor har hele tiden overlatt den rettslige vurderingen til påtalemyndigheten, sier Hansen.

– Hvordan har hun det nå - som saken kommer opp igjen, og skal opp i retten?

– Dette har vært enormt belastende for henne, og det vil selvfølgelig også være det å gå og vente på og gjennomgå en rettssak. Samtidig er hun innforstått med at dette må hun gjennom, sier bistandsadvokaten videre.