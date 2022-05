Kvinne i 50-årene tiltalt etter hundeangrep i Brummunddal

Kvinnen er tiltalt for uaktsom forvoldelse av død etter at et barn (1) døde etter et hundeangrep i juni i fjor.

Av Synne Eggum Myrvang

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Saken oppdateres.

Hundeangrepet skjedde på en privatadresse i Brummundal i juni 2021. Et barn på ett år og ni måneder var på besøk hos nær familie da det ble angrepet av en hund, og døde på stedet av skadene.

Tiltalen er tatt ut av statsadvokaten i Hedmark og Oppland. Strafferammen er fengsel i inntil seks år.

– Jeg kan bekrefte at hun er gjort kjent med tiltalebeslutningen og har ingen kommentar utover det, sier kvinnens forsvarer Jens-Henrik Lien til VG.

Statsadvokaten beskriver i tiltalebeslutningen at kvinnen lot de to hundene, en Rottweiler og en Golden retriever, gikk løse i hagen med åpen verandadør og en provisorisk grind inn til stuen, der barnet var uten tilsyn. På tross av den provisoriske grinden, fikk Rottweileren tak i barnet.

Begge hundene ble avlivet kort tid etter at angrepet skjedde.