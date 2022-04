PÅ STEDET: Politiet på stedet utenfor boligblokken hvor den avdøde ble funnet.

Drapssiktede i Bærum-saken er avhørt: − Han har forklart seg

Onsdag startet avhørene av mannen i 30-årene som er siktet for drap på en kvinne i Bærum. Det er fremdeles uklart hvordan han stiller seg til siktelsen.

Av Elise Rønnevig Andersen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Onsdag ble mannen som er siktet for drap på en kvinne i Bærum, varetektsfengslet i fire uker.

– Når det gjelder fengslingen, så samtykket han til at fengslingsspørsmålet kan avgjøres uten han eller forsvarers tilstedeværelse, opplyser politiadvokat Anne Marie Hustad til VG.

Mannen får samtidig brev- og besøksforbud.

Det var en frontkollisjon mellom to biler i Lier mandag kveld som ledet politiet til den døde kvinnen like etterpå.

På bakgrunn av omstendigheter på stedet, anmodet Sør-Øst politidistrikt kolleger i Oslo om å undersøke en leilighet i Bærum.

Der fant politibetjentene en død kvinne rundt midnatt.

Har ikke sagt noe om straffskyld

Siktede ble fløyet til Ullevål etter ulykken. Han er fremdeles innlagt på sykehus for fysiske skader etter trafikkulykken, opplyser Hustad. Utover dette ønsker hun ikke å kommentere hans tilstand.

– Det er tatt innledende avhør av ham i dag. Han har forklart seg, men vi kom ikke så langt at han ble spurt om straffskyld i forbindelse med siktelsen.

Politiadvokat Anne Marie Hustad.

Oslo politidistrikt har overtatt etterforskningen fra Sør-Øst politidistrikt.

– Vi skal nå få en oversikt over hendelsen, og deretter må vi se på om det er en sammenheng med drapet og trafikkulykken før vi tar stilling til eventuell utvidelse av siktelse. Det er for tidlig å si om det er grunnlag for å sikte ham for noe mer og for hva.

Hustad sier de har bedt om at siktede skal inn til primærpsykiatrisk undersøkelse - noe som ikke er uvanlig i denne type saker.

Avsnittsleder ved drapsseksjonen i Oslo, Lisbeth Aasheim, har tidligere opplyst til VG at det er en nær relasjon mellom siktede og den drepte.