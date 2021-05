VIL NYANSERE: – Det er viktig å ikke gi et feil bilde av hvem han egentlig er, sier psykolog Atle Austad om Viggo Kristiansen. Foto: Jan Petter Lynau

Psykolog om at Viggo Kristiansen løslates: − Helt trygt

Atle Austad er uenig med Kriminalomsorgens konklusjon om at Kristiansen er en trussel mot samfunnet dersom han løslates.

Mandag bekreftet statsadvokat Anders Schei til VG at påtalemyndigheten har bedt om at Viggo Kristiansen løslates etter 21 år i fengsel.

I en rapport fra Kriminalomsorgen datert februar i år, konkluderte derimot fengselsmyndighetene med at en forlengelse av forvaringen til Viggo Kristiansen var «nødvendig for å beskytte samfunnet».

De ville at Kristiansen skulle holdes i forvaring i minst fire år til, og mener at det fremdeles er fare for at han vil begå alvorlig kriminalitet og at han trenger en gradvis overgang til livet i det fri.

Psykologspesialist Atle Austad, som har hatt Kristiansen i regelmessig terapi siden 2004, mener på sin side at løslatelsen er på sin plass.

– Jeg føler meg helt trygg på og vurderer det som helt trygt at Viggo Kristiansen nå blir løslatt, skriver psykologen i en sms til VG.

Kristiansen ble i 2001 dømt for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i mai 2000, men har hele tiden hevdet sin uskyld.

Gjenopptakelseskommisjonen besluttet i februar at saken til Kristiansen skulle gjenåpnes.

Psykolog Atle Austad mener, uavhengig av skyldspørsmålet, at Kristiansen har hatt en stor utvikling gjennom terapien og oppholdet på Ila fengsel de siste 21 årene.

– Han fungerer nå etter min vurdering meget godt følelsesmessig og mellommenneskelig. Han har god innsikt i seg selv, og hans seksualitet vurderes nå som normal, sier Austad.

– Viktig å ikke gi et feil bilde

I rapporten sin fra februar refererte fengselsmyndighetene til flere hendelsesrapporter om at Viggo skal ha vist ufin, aggressiv eller annen uakseptabel oppførsel under soningen.

En av hendelsene førte til domfellelse i Asker og Bærum tingrett i 2009, etter at han i 2008 skal ha truet en fengselsbetjent på livet.

Austad holder derimot fast ved at han ikke deler de samme inntrykkene av fangen som går frem av hendelsesrapportene fra Ila fengsel.

– Det er trist at en grunnleggende negativ holdning til en innsatt skal fremmes på en uriktig måte for å gi inntrykk av farlighet, sier psykologspesialisten.

– Jeg vil hevde at Ila fengsel alltid har fremstilt Viggo mest mulig negativt, og altså ikke på en måte som gjenspeiler realiteten, legger han til.

VG har vært i kontakt med Ila fengsel. De ønsker ikke å kommentere utsagnet fra Austad.

Psykologen mener at Viggo Kristiansen har motbevist forestillingene om at han har vært negativ innstilt mot fengselet, og trekker blant annet frem at Kristiansen i flere år har jobbet for fengselet gjennom oppdrag fra Statsbygg.

– Gjennom dette har han virkelig bevist at han ikke er fiendtlig innstilt overfor fengselet. Han har til og med ofret sine ferier for å ferdigstille arbeid for Ila fengsel, sier Austad.

– Når Viggo nå skal løslates synes jeg det er viktig å ikke gi et feil bilde av hvem han egentlig er. Det vil bare gjøre løslatelsen mye vanskeligere enn nødvendig, understreker psykologen.

Ber om kontaktforbud

Bistandsadvokat Håkon Brækhus bekrefter overfor VG at familiene til jentene som ble drept i Baneheia, Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10), ønsker at Viggo Kristiansen får kontaktforbud dersom han løslates fra Ila fengsel.

– De ønsker et kontaktforbud, og man finner hele prosessen veldig ubehagelig og lite tillitvekkende, sier Brækhus til VG.

Sammen med Audun Beckstrøm, som også er bistandsadvokat for familiene, har de sendt et brev til politiet om dette.

Brækhus understreker imidlertid at det ikke er egen sikkerhet som står i første rekke for de etterlatte familiene nå.

– Det er selve løslatelsen man synes er uheldig, det er mer allmennheten og barns trygghet man er bekymret for enn sin egen. Men det sier seg jo også selv at det ville være svært ubehagelig å bli oppsøkt, sier han.