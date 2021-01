KONTROLL PÅ NOEN DYR: Politiet sier at det er sjekket ut noen hus, og at det er kontroll på noen kjæledyr, som har fått mat. Foto: HELGE MIKALSEN

Henter ut kjæledyr fra evakuerte hus

Brannvesenet har gått inn i evakuerte hus i området som er sperret av etter skredet. Det er for å hente ut kjæledyr som kan befinne seg der, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til VG.

– Det er vurdert til at de har kapasitet og at det er trygt nok til å gå inn i noen av de evakuerte husene innenfor sperringen. Det er snakk om at det kan være en del kjæledyr i husene, sier Sveen til VG natt til søndag.

De begynte med dette arbeidet i natt, sier han.

Sveen sier at det er sjekket ut noen hus, og at han fått oppgitt at det er kontroll på noen kjæledyr, som har fått mat.

Samtidig påpeker han at å få kartlagt og hentet ut alle etterlatte kjæledyr er en prosess som tar tid.

– Det er en prosess som går på siden og ikke berører kapasiteten på rasstedet. Vi skjønner godt at dette er viktig for de som har måttet evakuere hjemmene sine, sier Sveen.

Det er meldt inn fra evakuerte hvor det skal være etterlatte kjæledyr.

Når VG snakker med Sveen klokken 04:20, er redningsaksjonen med bakkemannskaper fortsatt pågående, og den fortsetter videre utover natten.