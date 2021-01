HJELP: Statsminister Erna Solberg lover bistand fra regjeringen til skredrammede Gjerdrum. Her fra da hun besøkte Ask i Gjerdrum onsdag ettermiddag. Foto: Jil Yngland / NTB

Solberg til skredrammede Gjerdrum: Regjeringen vil bidra med alt av ressurser

Statsminister Erna Solberg (H) gir klar beskjed om at regjeringen vil gi støtte til Gjerdrum kommune med alt som trengs av ressurser etter skredkatastrofen.

NTB

Publisert: Nå nettopp

– Det er et enormt arbeid av kommunen for å hjelpe de som er evakuerte. Alle ressurser er på plass, og vi har gitt beskjed om at dersom det trengs mer ressurser, skal vi hjelpe til, sier Solberg til TV 2.

Rundt 1.000 personer er evakuerte, og infrastrukturen i den lille kommunen har blitt rammet hardt av skredkatastrofen. En rekke boliger er borte i skredet, og enda flere ligger like ved kanten av det enorme skredområdet.

Overfor NRK understreker også kommunalminister Nikolai Astrup (H) at kommunen vil motta all mulig bistand både praktisk og økonomisk som den trenger fra regjeringen. Han vil derimot ikke gå inn på hva slags summer det er snakk om.

Gjerdrum kommune skal få all hjelp de ber om fra regjeringen etter kvikkleireskredet på Ask natt til onsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Lørdag ettermiddag ble den tredje omkomne etter leirskredet funnet i skredområdet.

– Det er vondt å få bekreftet våre tanker om dette, men vi får holde oss til det håpet redningsmannskapet gir oss, sier Solberg, og gir samtidig ros til redningsmannskapet.

– Jeg mener det er gjort en formidabel innsats for å finne mulige overlevende, sier hun.