Taxisjåføren Frida (25) vil aldri kjøre mer etter det som skjedde

Den voldsomme taxituren ble siste dagen på jobb for Frida. Nå advarer hun om sikkerheten til kvinnelige taxisjåfører. Her er taxinæringens ønsker for tryggere arbeidsforhold.

