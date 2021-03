NESTLEDER: Bjørnar Skjæran er andre nestleder i Arbeiderpartiet. Foto: Sven Arne Buggeland

Ap-topper hadde fest på hotellsuite - politiet åpner sak

Etter at middagen under årsmøtet var ferdig fredag forrige uke, tok Ap-nestleder Bjørnar Skjæran og syv andre med seg øl og vin og fortsatte festlighetene på et hotellrom i Bodø.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg beklager veldig at jeg var til stede, det burde jeg ikke ha vært, skriver Skjæran i en SMS til VG.

Nordland politidistrikt har opprettet sak og iverksetter etterforskning etter nachspielet.

– Deltakerne etterforskes for brudd på de lokale forskriftene for smittevernhåndtering, sier påtaleleder Stig Morten Løkkebakken i Nordland politidistrikt til VG.

Han opplyser at ifølge riksadvokatens retningslinjer er utgangspunktet bøter på 20.000 kroner til arrangør og 10.000 kroner til hver deltaker.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier dette er et klart og uheldig brudd på bestemmelser alle er pålagt å følge.

– Da må selvsagt politikere gå foran og respektere reglene. Jeg ser at de som har deltatt beklager på det sterkeste, og det er på sin plass. Vi må alle følge reglene som gis, og sammen gjøre det vi kan for å hindre smitte, sier han til VG.

Det var NRK som omtalte saken først.

Fredag varslet Bodø kommune at de innfører de strengeste tiltakene siden pandemiens start, på grunn av utbrudd av de sørafrikanske virusvarianten.

Samme kveld hadde Nordland Arbeiderparti årsmøte, hvor medlemmer av partiet samlet seg på et hotellrom etter møtet.

Tiltakene ble gjeldende ved midnatt, natt til lørdag.

Totalt var åtte stykker samlet på en hotellsuite for å fortsette festlighetene etter middagen, blant andre Ap-nestleder Bjørnar Skjæran, skriver NRK.

Ifølge Bodøs coronaforskrift er det ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, og der flere enn 5 gjester i tillegg til de som bor i boligen er til stede samtidig.

I tillegg er det frarådet å ha besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Tiltakene i Bodø skal vare til og med 18. mars.

Påtaleleder Stig Morten Løkkebakken opplyser at Nordland-politiet ikke har hatt noen direkte sammenlignbare saker.

– For 14 dager hadde vi en ungdomsfest der for mange var tilstede. Reaksjonen ble megling i konfliktrådet, på grunn av deres unge alder og omstendighetene, sier Løkkebakken.

Det er statsadvokaten i Nordland som fastsetter endelig reakjon mot de lokale Ap-toppene.

Også leder av Nordland Arbeiderparti, Mona Nilsen, tredjekandidat i Nordland Arbeiderparti, Øystein Mathisen og fylkessekretær i Nordland Arbeiderparti Tor Arne Bell Ljunggren var til stede på hotellrommet.

Også Øystein Mathisen, stortingskandidat for Nordland Arbeiderparti, beklager.

– Personlig beklager jeg så mye at jeg var innom hotellrommet. Det skulle ikke ha skjedd, sier han til VG.

Mathisen viser for øvrig til uttalelsen fra fylkespartiet.

Skuffet ordfører

Bodøs ordfører Ida Marie Pinnerød (Ap) er skuffet.

– Det er helt på sin plass og riktig at de kommer med en skikkelig beklagelse i dag. Jeg er selvsagt ekstra skuffet, fordi det er mine egne partifeller, sier ordfører i Bodø Ida Marie Pinnerød (Ap) til VG.

Hun ble kjent med nachspielet søndag kveld.

– Det er ikke noen hemmelighet at jeg har vært veldig tydelig på hva jeg mener om at de har gjort dette, mens de aller fleste står på pinne og ofrer mye for ikke å bidra til smittespredning.

– Har gjort en feil

Tor Arne Ljunggren, som er fylkessekretær i Nordland Arbeiderparti, skriver dette i en e-post:

– Etter første dag på årsmøtet var vi som organiserte møtet, og bodde på hotellet, samlet på en suite med god plass. Vi var deler av kvelden til sammen åtte personer inkludert undertegnede, som bodde på rommet. Vi burde gjort en egen vurdering knyttet til å møtes etter middagen på grunn av den nye avstandsregelen på to meter. Vi har gjort en feil. Dette beklager vi på det sterkeste.

Han opplyser at i tillegg til stab/ansatte som avviklet møtet var Mona Nilsen, Bjørnar Skjæran og Øystein Mathisen til stede deler av kvelden.

– De som var til stede hadde selv kjøpt øl og vin til eget bruk. Selve årsmøtet ble avviklet som digitalt arrangement, med dirigent og nødvendig produksjonspersonell til stede, skriver Ljunggren.

Årsmøtet ble avviklet i salen «Storhavet» , og her var det på det meste 10 personer.

Smittevernlege i Bodø Kai Brynjar Hagen ønsker ikke å kommentere Ap-nachspielet.

– Jeg har ikke fulgt med på det der. Vi har det største utbruddet siden pandemien startet og har stor aktivitet og oppmerksomhet omkring smittevernet, sier Hagen.

Det lokale utbruddet er først og fremst den sørafrikanske virusvarianten, men også den britiske er bekreftet i Bodø.

- Vi ser at andelen der vi ikke klarer å redegjøre for smitteveien, er stigende. Vi har det svært travelt for tiden. Jeg må virkelig sortere hvilke saker jeg skal sette meg inn i, sier smittevernlegen.

les også Regjeringen innfører tiltak i ti nordlandskommuner

Freadg ettermiddag varslet regjeringen at de innførte regionale tiltak i ti kommuner i Nordland, der det strengeste tiltaksnivået ble innført i Bodø.

Se hvilke tiltak som gjelder i VGs oversikt.

– Vi gjorde ikke en konkret vurdering

Mona Nilsen, leder av Nordland Ap, beklager også overfor VG.

– Jeg beklager på det aller sterkeste. Resten henviser jeg til uttalelsen fra fylkessekretæren vår, sier Nilsen til VG.

– Var dere ikke klar over smittevernreglene?

– Vi gjorde ikke en konkret vurdering. Det burde vi ha gjort.

– Hvem sitt initiativ var det?

– Som sagt: Jeg beklager sterkt - og ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentarer, sier Nilsen.

– Hvilket signal sender det til folk når politikere drar på fest og bryter smittevernregler, mens smitten øker?

– Det beklager jeg virkelig på det sterkeste. Vi har gjort en feil, sier Nilsen.

– Bør beklage

Helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol, er klar på at Ap-nestleder Bjørnar Skjæran og de andre Ap-toppene må beklage det de har gjort.

– Det bør de beklage. Smittevernreglene gjelder for alle. Punktum, sier hun til VG.