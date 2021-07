IGANG: Utvalget som skal ettergå hele Varhaug-saken møttes denne uken. Foto: Geir Otto Johansen / Eirik Berglund

Førstestatsadvokat: Vi må lære av Varhaug-saken

– En stor og krevende jobb ligger foran oss, sier førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes. Han leder ekspertutvalget som ble nedsatt etter VGs avsløringer om psykologer og psykiatere som utnytter pasienter seksuelt.

Denne uken møttes utvalget for første gang.

– Mandatet vårt er å peke på svakheter i dagens regelverk, undersøke fellestrekk som kan indikere systemsvikt og komme med forslag for å trygge pasientsikkerheten, sier førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes.

VG har tidligere avslørt hvordan psykolog Sverre Varhaug begikk overgrep mot pasienter i mer enn tre tiår.

VG avslørte også at minst 42 psykiatere og psykologer har de siste 15 årene mistet autorisasjonen for å ha krysset grensen seksuelt med pasienter.

Dette førte til at helseminister Bent Høie ba alle satt ned en ekstern ekspertgruppe.

BEKLAGELSE: Bent Høie (H) ba også om unnskyldning til alle ofrene i Varhaug-saken på vegne av helsetjenesten. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Ekspertgruppen skal, i tillegg å gjennomgå Varhaug-saken, granske saker meldt til Helsetilsynet fra 2010 til 2020, som gjelder tilbakekalling av autorisasjon. Disse sakene omhandler overgrep, men også sammenblanding av roller - som å innlede et kjæreste- eller vennskapsforhold til en pasient.

Ikke bare psykologer og psykiatere

Soknes sier de også vil granske saker som omhandler somatikere.

– Det er naturlig at vi også ser på saker som involverer for eksempel leger, gynekologer og fysioterapeuter. Så det blir en stor, viktig og krevende jobb vi har foran oss. Det blir mange saker å sette seg inn i.

LÆRINGSPUNKTER: - Vi må lære av feilene som er begått, sier Soknes. Foto: Hanna Kristin Hjardar

I Varhaug-saken forteller pasienten Jan at han ikke fikk informasjon fra myndighetene da psykolog Sverre Varhaug ble fradømt autorisasjonen sin for godt. Han fortsatte i terapi - og ble utsatt for overgrep i ytterligere ti år. Det samme forteller pasienten Knut i podkastserien Dukkemannen.

Soknes sier denne problemstillingen er noe ekspertgruppen vil se nærmere på.

– Vi vil vurdere om pasienter som er i behandling hos helsepersonell som har begått overgrep, i fremtiden bør kontaktes både som ledd i tilsynet og for å hindre at overgrepene fortsetter. Vi vil også vurdere hvordan helsepersonell som mister sin autorisasjon bør følges opp.

Utvalget vil også lytte til tidligere pasienter som har blitt utsatt for overgrep av helsepersonell.

– Deres stemme er viktig for oss. Det er også mulig at vi må orientere oss mot Sverige og Danmark for å se hvordan tilsynssystemene der fungerer.

I tillegg til Bjørn Kristian Soknes består ekspertutvalget av følgende personer:

Anne Kjersti Befring, førsteamanuensis ved juridisk fakultet i Oslo og tidligere juridisk direktør i Legeforeningen

Karsten Hytten, psykiater og nestleder i Rådet for legeetikk

Jill Arild, landsleder i Mental helse

Mette Ekenes Garmannslund, psykolog og nestleder Psykologforeningen

Rapporten deres skal være levert innen 1. april 2022.

