Flere stemmer i USA-valget

For å ha et demokratisk samfunn er det viktig at så mange som mulig stemmer. Fire dager før presidentvalget har over 9 millioner velgere i Texas forhåndsstemt , ifølge AP.

Det er 95 prosent av det totale antall stemmer avgitt i delstaten i 2016.

Valgdeltakelsen i Texas er normalt en av de laveste i USA. Men ikke i år, ifølge oversikten til US Elections Project fredag.