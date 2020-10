FORBEREDER SEG: En man vasker restauranter og kafeer, i forkant av gjenåpningen i Melbourne. Foto: WILLIAM WEST / AFP

Stengte helt ned i over 100 dager – ingen nye smittetilfeller

For andre dag på rad var det ingen nye coronsmittetilfeller i australske Melbourne tirsdag. Storbyen er i ferd med å åpne etter en langvarig nedstenging.

Sist gang det var to dager på rad uten nye smittetilfeller var i mars. I august toppet det seg med over 700 smittede per dag i Melbourne og resten av delstaten Victoria. For tiden er det 87 aktive covid-19-tilfeller.

Ved midnatt natt til onsdag oppheves mange av de strenge restriksjonene. Barer, restauranter og butikker kan åpne igjen. Det blir også lov til å gå på besøk, men det er ikke lov med mer enn to voksne gjester. Og hverken voksne eller barn får reise mer enn 25 kilometer hjemmefra.

I Australia har delstaten Victoria, med Australias nest største by Melbourne, vært klart hardest rammet av coronaviruset.

Melbourne gikk inn i sin andre nedstengning i juli, med begrensninger på reiser, stenging av barer og restauranter, og beskjed om at man skulle holde seg hjemme.

Nedstengningen har vart i over 100 dager.

På toppen av dette erklærte lokale myndighetene katastrofetilstand (på engelsk state of disaster) i Melbourne i august.

Da ble det innført portforbud mellom klokken 21:00 og 05:00, og innbyggere fikk ikke lov til å bevege seg mer enn fem kilometer unna hjemmene sine. De strengeste tiltakene ble lettet på fra slutten av september.

Nedstengningen har vært kontroversiell, som en av de strengeste i verden.

DEMONSTRERTE: Den 23 oktober ble det holdt en demonstrasjon mot locldown i Melbourne. Foto: JAMES ROSS / AAP

