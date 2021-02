SYKEHUS: Ambulansepersonell triller en pasient inn på Royal London hospital i London 13. februar i år. Britiske sykehus har vært under stort press av pandemien. Foto: Andy Rain, EPA

Dansk studie: Britisk mutasjon gir økt risiko for å havne på sykehus

Den britiske coronamutanten B.1.1.7 øker risikoen for å havne på sykehus med 64 prosent sammenlignet med smitte fra andre coronavarianter, ifølge en ny dansk studie.

Det er tallknusere i ekspertgruppen for matematisk modellering ved Statens Serum Institut (SSI), danskenes svar på Folkehelseinstituttet (FHI), som står bak studien.

– Vi kjenner ikke forklaringen på at B.1.1.7 øker risikoen for å bli innlagt, men tallene våre peker i samme retning som flere undersøkelser fra Storbritannia som viser at B.1.1.7 kan ha mer alvorlige forløp, sier konstituert fagdirektør Tyra Grove Krause ved Statens Serum Institut i en pressemelding.

I februar publisert britiske myndigheter en oppsummerende rapport av data fra flere studier.

«Basert på disse analysene er det sannsynlig at infeksjon av B.1.1.7 er assosiert med økt risiko for sykehusinnleggelse og død sammenlignet med infeksjon av andre varianter. Det skal bemerkes at den absolutte risikoen for død per infeksjon forblir lav», står det i rapporten.

FAGDIREKTØR VED SSI: Tyra Grove Krause. Foto: Emil Helms, Ritzau Scanpix

Totalt inngikk 35.887 dansker som testet positiv for corona fra 1. januar til 6. februar i tallmaterialet.

Av disse var 2.155 smittet med B.1.1.7.

128 av disse ble innlagt.

De som var smittet med B.1.1.7 ble beregnet til å ha 64 prosent høyere risiko for sykehusinnleggelse enn de som var smittet med andre virusvarianter.

Med 95 prosent sikkerhet kan forskerne si at den reelle økte risikoen er mellom 32 prosent og 104 prosent, ifølge studien.

– Det er viktig å understreke at coronavirus, også B.1.1.7 i de aller flest tilfeller gir milde forløp. I undersøkelsen var det seks prosent av tilfellene med B.1.1.7 som ble innlagt. Men, hvis risikoen for innleggelse er større for B.1.1.7, kan sykehusene lettere bli overbelastet når B.1.1.7 spres mer, sier den danske fagdirektøren i SSI.

I beregningene tok forskerne tok høyde for forskjell i alder, tidspunktene prøvene var tatt og andre faktorer.

Studien er foreløpig ikke fagfellevurdert. Den ble i onsdag levert til en internasjonal preprint database.

Øker i andel

B.1.1.7 utgjør nå 60 prosent av den samlede smitten i Danmark.

I Norge anslår FHI i sin siste ukesrapport at B.1.1.7 utgjør 20–30 prosent av ny smitte.

– Resultatene understreker at vi stadig må være oppmerksomme på å forebygge coronasmitte generelt i samfunnet, inntil vi får vaksinert flere i løpet av de kommende månedene. Heldigvis vurderer de internasjonale helsemyndighetene at de nåværende vaksinene er effektive mot B.1.1.7, sier Krause.

– Denne studien underbygger det de fant i Storbritannia tidligere, om at vi så en økt grad av sykehusinnleggelser tilknyttet denne mutanten. Sånn sett bekrefter det et bilde som allerede var antatt fra Storbritannia, sier Gunnveig Grødeland, forsker ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin på Universitetet i Oslo, til VG.

Hun forteller at det allerede var sannsynlig at det var en kobling mellom B.1.1.7 og sykehusinnleggelser etter den store studien som ble utført i Storbritannia.

– Når du ser det samme i et annet land underbygger det dette ytterligere, og det er derfor man har vært spesielt varsom med denne varianten og forsøkt å hindre smittespredning i den grad man har her i Norge, forteller forskeren.

EKSPERT: Gunnveig Grødeland er forsker ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin på Universitetet i Oslo, Foto: Håvard Rønning, VG

Nøyaktig hva det er som gjør at denne virusvarianten kan føre til flere sykehusinnleggelser er enda ikke kjent, men det understreker viktigheten av å følge smittevernreglene, påpeker Grødeland.

– Det er fortsatt litt uavklart hva som gjør at man ser en sånn økning i graden av sykdom, men vi vet at denne varianten binder sterkere til cellene våre, som øker muligheten for at du rett og slett en kan få en økt dose av viruset.

Hun er klar på at risikoen fortsatt i all hovedsak er begrenset til personer i risikogruppene, og legger samtidig vekt på at det derfor er ekstra viktig å beskytte nettopp dem.

– Vi har kommet langt med vaksinering av de i risikogruppene i Norge, og vi vet at vaksineeffekten er god mot denne varianten.

– Det er faktisk viktig å ta smittetiltakene på alvor. Klarer vi å gjøre det litt til mot både denne varianten og ellers, vil vaksinering etter hvert klare å gi oss kontroll, sier Grødeland.