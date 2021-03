PÅSKEFERIE: Flere takker nei til tilbud om vaksine fordi tidspunktet kolliderer med ferien. For ordens skyld; hytta på bildet har ikke noe med saken å gjøre. Foto: Stella Bugge

Dropper vaksine for å dra på påskeferie: − At de tør

Flere velger å dra på ferie i stedet for å takke ja til vaksinering i påskeuken. – Folk skjønner ikke hva de risikerer, sier lederen for intensivavdelingen ved Oslo universitetssykehus.

Da Øystein Fahre lørdag ettermiddag endelig kunne ta en pause fra jobben, trodde han knapt det han leste på mobilen: Flere innbyggere i Oslo sier nei takk til vaksine fordi det ikke passer med påskeferien. De vil ta ferien først og vaksine når det passer dem.

– At de tør. Dette fremstår som en lite gjennomtenkt prioritering. Det kan jo være mange måneder til de blir tilbudt vaksine igjen. Folk skjønner ikke hva de risikerer, sier Fahre til VG.

SJOKKERT: Øystein Fahre, lederen for intensivavdelingen ved Oslo universitetssykehus, skjønner ikke at folk prioriterer påskeferie på hytta fremfor å ta vaksinen når de først får tilbud om den. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Det er nå «fullt hus» på intensivavdelingene på Oslo universitetssykehus (OUS), både på Rikshospitalet og Ullevål. Fahre tror det blir verre:

– Jeg er dessverre ikke optimistisk for de neste ukene. Jeg tror det blir verre og jeg ser ikke nå hvordan vi skal kunne øke kapasiteten ytterligere uten at kvaliteten i pasientbehandlingen blir berørt.

Han leder også avdelingen under svineinfluensaen i 2009 og ser at utfordringene den gang var små sammenlignet med situasjonen vi nå er i.

– Nå har vi unge pasienter på intensivavdelingen, også på hjerte- og lungemaskin. Flere er født på 80- og 90-tallet. Vi har pasienter som har vært på reise utenlands. De kommer hjem med smitte og blir alvorlig syke, sier Fahre.

Assisterende prosjektleder Benedicte Varvik ved vaksinesenteret i bydel Nordre Aker sier til NRK at omtrent halvparten av dem de har tilbudt vaksine nå i påskeuken har takket nei fordi de skal på påskeferie. Oslos helsebyråd Robert Steen sier det er flere bydeler som har samme erfaring.

VG har forhørt seg litt med andre byer og kommuner om de opplever det samme.

25 takket nei i Bærum

I Bærum har kommunen opplevd at flere som etter planen skulle fått andre vaksinedose den kommende uken har takket nei.

– Alle som har fått tilbud om å få dose én i de kommende ukedagene har takket ja. Men for fire uker siden takket flere nei til å få andre dose, da de fant ut at det skulle skje i påskeferien, sier kommunaldirektør for velferd i Bærum kommune Kristin Nilsen til VG.

Ifølge Nilsen var det i Bærum 25 som takket nei til andre dose på grunn av påskeferien. Valget om å takke nei til vaksine overrasker kommunaldirektøren.

– Jeg tenker at når man er oppført til å ta vaksine, så bør man prioritere å ta den, sier hun.

– Vi har satt opp alle til ny dato etter påske, for å sikre at de får tatt vaksinen. Retningslinjene ble i mellomtiden endret slik at det ble mulig å vente inntil seks uker med dose 2 på Pfizer-vaksinen. Innbyggere kan i utgangspunktet ikke velge tidspunkt for vaksine.

I Trondheim har det derimot ikke vært et problem at personer ikke vil ta vaksine i påskeferien, sier vaksinesjef Helge Garåsen til VG.

OVERRASKET: Kristin Nilsen, velferdsdirektør i Bærum kommune sier at et fåtall har valgt å takke nei til å få andre vaksinedose i påskeferien. Foto: Elena Garm/Studio E/Bærum kommune

Ikke megarespons i Bergen

De eldste bergenserne gikk ikke mann av huse for å få satt vaksinen i påsken.

Hossein Tehrani, driftsansvarlig for vaksinasjonsstasjonene i byen, forteller at mellom 2000 og 2500 personer i aldersgruppen 75–79 meldte sin interesse da de sendte ut tilbud om vaksinering i påskeuken. Kommunen har 3578 vaksinedoser som skal settes på vaksinestasjonene tirsdag, onsdag og skjærtorsdag.

Beskjeden om at folk kunne bestille time, ble sendt ut på sms mandag ettermiddag og tirsdag formiddag, men da Tehrani var ferdig på jobb torsdag, hadde kun 2000–2500 bestilt time.

– Vi trodde alle timene skulle gå på 1,2,3. Men siden det ikke var så stor respons hadde vi et nytt møte torsdag og bestemte oss for å tilby vaksine til neste aldersgruppe, de mellom 70 og 74. Vi ville forsikre oss om at vi hadde nok armer til vaksinene som skal settes tirsdag, onsdag og skjærtorsdag, sier Tehrani til VG.

Og da gikk det unna, i løpet av 2,5 timer var alle timene booket.

– Hva tenker du om responsen?

– Vi vet ikke hva som kan være årsaken til at det var ikke så stor respons i aldersgruppen 75–79. Vi ville bare sikre oss at vi har nok armer til å sette vaksinene i, derfor åpnet vi for aldersgruppen 70–74 på fredag. Det gikk unna, nå har vi ventelister, sier Tehrani.

Men det er også mulig at noen heller vil gå til fastlegen sin og få satt vaksinen der. De som fikk tilbud om vaksine fikk ikke vite hvilken type det var snakk om, men alle de 3578 dosene kommer fra Pfizer. De mellom 75–79 som ikke takket ja, kan få vaksinen senere.

– Ta telefonen

I Stavanger det er fastlegene som står for vaksineringen, og direktør Eli Karin Fosse i avdeling for helse og velferd sier at hun derfor ikke er kjent med om påske-utsettelser er et problem i kommunen. I påskeuken er den aller siste delen av 75–84 åringene som gjenstår og noen legekontor begynner på 65–74 åringene.

Fastlege Kåre Reiten gikk nylig ut i Stavanger Aftenblad og ba folk om å ta telefonen og ikke reise for langt bort i påsken siden det kan være fastlegekontoret som slår på tråden for å avtale vaksinetidspunkt.

IKKE UVANLIG: Kommuneoverlege Per Kristian Opheim i Tønsberg kommune sier at det å utsette timen ikke gjelder spesifikt for påsken: – Folk takker nei fordi de skal noe ellers også. Noen grunner er gode, mens andre grunner ikke er fullt så gode, sier han. Foto: Gabriel Skaalevik

– Har et system som takler det

– Jeg mener at folk bør prioritere vaksinering før påsketur, men det skaper ikke store problemer kommunen at folk utsetter timen sin, sier Per Kristian Opheim, kommuneoverlege i Tønsberg.

Tirsdag mottar Tønsberg 141 glass med Pfizer, som gir cirka 970 vaksiner som skal settes i påsken. Samme dag skal 500 personer ta vaksinen i kommunens vaksineringshall, men totalt har 560 personer blitt innkalt denne dagen. 49 personer av disse har utsatt timen.

– Det å ha et robust system i bunn sparer mye tid. Det er derfor vi ikke har noen problemer med å håndtere de som utsetter timen. Vi har et system som takler det. En person som utsetter timen sin vil automatisk komme tilbake til innkallingslisten på den datoen de sier de er tilgjengelig igjen, sier Opheim.