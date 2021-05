KARANTENE? Skulle du være uheldig å havne i karantene eller ventekarantene på dagen for muntlig eksamen, er det likevel mulig å komme inn på studier fra høsten av. Det er de samme reglene som gjelder som hvis du blir syk. Foto: Lise Åserud, NTB

Dette skjer hvis du havner i karantene på VGS-eksamen

Alle videregåendeelever som er syke eller havner i karantene på dagen for muntlig eksamen, vil måtte ta den på nytt til høsten. Men det vil likevel være mulig å få opptak til høyere utdanning, forsikrer Utdanningsdirektoratet.

Av Synne Eggum Myrvang

Publisert: Nå nettopp

Skulle du enten bli syk eller har coronarelatert fravær på eksamensdagen for muntlig eksamen denne våren, vil du måtte ta eksamen på nytt ved neste eksamensperiode – som i de fleste tilfeller betyr til høsten.

Det skriver Utdanningsdirektoratet på sine hjemmesider. Fredag ble denne informasjonen også sendt ut til alle eksamenskontor i landet.

LES OGSÅ: Privatister i karantene må vente til neste termin med å ta eksamen

Er du avgangselev på videregående skole, kan du komme inn på studier fra høsten av – selv uten muntlig eksamenskarakter. Det skjer ved såkalt «betinget opptak» – som vil si at man blir vurdert for opptak til høyere utdanning, men likevel må ta eksamenen man gikk glipp av etter man eventuelt har kommet inn på studiet.

Å søke opptak på denne måten er ikke mulig for privatister.

les også Benediktes karakterer var plutselig mindre verdt

Slik søker du uten eksamenskarakter

– For å få betinget opptak må man selvfølgelig ha søkt opptak innen ordinære frister 15. april. Hvis man kan dokumentere gyldig fravær til eksamen vår 2021 må man laste opp kompetansebevis til Samordna opptak innen 1. juli. Kompetansebevis vil for de fleste elever bli utstedt av skolen de går på, sier kommunikasjonssjef Åshild Berg-Tesdal i Unit, som har ansvar for Samordna opptak, til VG.

– Hvordan vil karaktersnittet bli regnet ut dersom man ikke får noen eksamenskarakter?

– Karaktersnittet for søkere som får betinget opptak vil beregnes på grunnlag av karakterene på kompetansebeviset. Dette betyr i praksis samme karakterer som alle andre søkere, med unntak av eksamenskarakteren som man mangler på grunn av godkjent fravær, forklarer Berg-Tesdal.

Dette er reglene for betinget opptak

Du må oppfylle flere kriterier for å kunne søke betinget opptak. Dessuten er det viktig å huske fristene som gjelder.

Dette er reglene Samordnet opptak, som organiserer opptaket til høyere utdanning, har for såkalt betinget opptak:

Du har standpunktkarakteren 2 eller bedre i faget, og du ikke har vært oppe til eksamen i faget tidligere, hverken som elev eller privatist.

Du dekker eventuelle karakterkrav, som er en del av spesielle opptakskrav, med standpunktkarakteren din. Dette betyr for eksempel at dersom det er krav om karakteren fire i norsk, må du ha dette i standpunktkarakter selv om du ikke fikk tatt muntlig norskeksamen.

Du har fått gyldig frafall til eksamen av skolen. Det får du for eksempel ved sykdom, karantene, ventekarantene eller isolasjon.

Du er elev på videregående skole. Ordningen gjelder ikke privatister.

Faget eller fagene som du ikke fikk tatt eksamen i, har utsatt eksamen i høstsemesteret.

– Søkere får svar rundt 20. juli, sier kommunikasjonssjef Åshild Berg-Tesdal.

Det vil si at man kan forvente svar samtidig som dem som søker ordinært opptak til høyere utdanning.

les også Stor undersøkelse: Nesten én av fire studenter har hatt selvmordstanker

Dersom du kommer inn på høyere utdanning uten eksamenskarakteren, må du ta den på nytt til høsten. Etter du har tatt denne, må du fortsatt dekke opptakskravet til studiet du fikk tilbud på og levere vitnemål med den nye karakteren, hvis ikke kan du miste studieplassen, skriver Samordnet opptak på sine hjemmesider.

Uklart hvordan fravær skal dokumenteres

Utdanningsdirektoratet skriver på sine hjemmesider at det ikke er avklart hvordan et fravær som følge av karantene, isolasjon eller milde symptomer skal dokumenteres.

– Vi legger ut informasjon så snart det er avklart, skriver direktoratet.