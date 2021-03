RESTAURANTEN: Hallingstuene på Geilo. Foto: Preben Ørpetveit Solberg, Hallingdølen/NTB

Her spiste Solberg-familien: − Vi får hatmeldinger

Restauranten Hallingstuene på Geilo sier de får hatmeldinger etter at de tok imot statsministerfamilien i vinterferien.

Av Elise Rønnevig Andersen

– Det kjennes veldig frustrerende. Vi får masse hatmeldinger fra mennesker som ikke kjenner til saken, men har lest om oss på nett, sier Berit Anne Kongsvik til VG.

Hun er daglig leder ved restauranten og er opprørt etter de mange reaksjonene som har kommet det siste døgnet etter det ble kjent at statsminister Erna Solberg brøt smittevernreglene i vinterferien.

Solberg-familien samlet i vinterferien flere enn ti stykker for å spise middag sammen to kvelder på rad på Geilo. På fredagen hadde de bestilt bord på restauranten, men statsministeren var selv ikke til stede under middagen fordi hun var på Ullevål sykehus.

– Ektemannen Sindre ringte inn for å bestille bord til tre forskjellige kohorter. De skulle ha individuelle bestillinger og sitte ved hvert sitt bord. Vi føler vi har overholdt smittevernsreglene, forteller Kongsvik.

OPPGITT: Daglig leder for Hallingstuene, Berit Anne Kongsvik. Foto: Privat

Hun viser til at restauranten vanligvis har plass til 50 stykker og at det derfor kunne vært flere tilstede på en vanlig kveld.

– For oss er dette vanskelig å forstå. Det er ikke lett å forholde seg til hva som oppfattes som et arrangement, sier hun.

– Politiet bør granske seg selv

Kongsvik er sterkt kritisk til politiets håndtering av saken.

– De skulle egentlig vært flere enn 14 stykker i følget. Vi ble fortalt at tre politifolk også skulle være med som livvakter for Solberg. Vi på restauranten diskuterte mellom oss hvordan vi skulle plassere dem og om de skulle sitte i et rom ved siden av.

RESTAURANTEN: Hallingstuene på Geilo. Foto: Privat

– Hvis dette blir en politisak, bør kanskje politiet gransket seg selv ettersom de visste godt om dette, sier hun.

Men ettersom Solberg dro på et besøk til Ullevål sykehus fredag, deltok verken hun eller livvaktene på middagen. VG har kontaktet Solbergs statssekretær Rune Alstadsæter som bekrefter at planen var at livvaktene skulle sitte på eget rom.

Kongsvik synes det hele er en lei situasjon. I dag, fredag, fikk hun beskjed av politiet om at restauranten ville bli kontaktet over helgen.

– Hvis vi straffes for dette, så får det bare være. Men de bør gå litt i seg selv også, sier hun og viser til at politiet er ansvarlig for livvakttjenestene.

Driftsleder hos politiet i Buskerud, Øyvind Aas, ønsker ikke å kommentere Kongsviks uttalelser om at politiet bør granske seg selv.

– Vi skal finne ut alt om situasjonen, og det er nettopp derfor vi har en etterforskning - for å få kartlagt alle detaljer og opplysninger i saken, sier Aas.

PÅ FERIE: Erna Solberg og Sindre Finnes på Geilo. Bilde hentet fra hennes Instagram. Foto: Privat Foto: Privat

Etterforsker saken

De nasjonale smittevernreglene for februar tilsa at man ikke kunne være flere enn ti personer samlet i et privat arrangement på en restaurant. Slik var også de lokale reglene i Hol kommune hvor Geilo ligger da Solberg og familien besøkte kommunen.

Fredag bekreftet politiet at de etterforsker saken.

Erna Solberg sier til VG at hun er forberedt på å ta boten om politiet mener hun har brutt smittevernloven.

– Jeg er forberedt på at hvis vi gjør feil, så skal vi behandles på samme måte som alle andre, sier Solberg til VG.