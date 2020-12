STØRRE UTBRUDD: 11 beboere og 10 ansatte har testet positivt på Moen sykehjem i Elverum på under en uke. Foto: Elverum kommune

Sykehjemsutbrudd i Elverum: − Det verste vi fryktet at skulle skje

Ikke alle smitteveiene er oppdaget og flere smittetilfeller kan ikke utelukkes på sykehjemmet som nå er hardt rammet av et coronautbrudd i Elverum.

22. desember, seks dager etter at en ansatt ved Moen sykehjem først ble smittet, er status at 11 pasienter og ti ansatte ved den samme avdelingen på sykehjemmet har bekreftet coronasmitte.

Det er tre flere enn mandag.







Ifølge kommuneoverlege Knut R. Skulberg er det sannsynlig at den første ansatte ble smittet et annet sted i Norge med høyere smittespredning.

Alle pasienter og alle ansatte den første smittede ansatte hadde vært i kontakt med ble testet med hurtigtest fredag og følges opp med tester hver tredje dag fremover.

– Når vi ser på mønsteret i smitte og symptomer hos pasienter og ansatte og hvilke ansatte som har stelt dem, er det sannsynlig at det er en smittevei til vi ennå ikke har funnet, sier han.

FRYKTEN: Sykehjemsutbruddet var frykten for kommuneoverlege Knut R. Skulberg i Elverum, men nå gjør kommunen det de kan for å hindre videre spredning. Foto: Privat

– Har dere kontroll?

– Vi setter inn det mannskapet vi har for å få kontroll. Men slik det er nå kan vi ikke utelukke at det kommer flere smittetilfeller, selv om vi har mange tiltak vi vet skal redusere eller hindre smitte videre.

Grafen under viser smitte registrert i Elverum gjennom hele pandemien:

Største utbruddet i kommunen siden pandemiens start

De smittede beboerne tilhører samme avdeling og er nå isolert i en egen del av sykehjemmet. Stengte branndører skiller dem fra resten av beboerne, og ansatte har egne garderober og skyllerom.

Utstyr for oksygentilførsel står klart dersom noen får et alvorlig sykdomsforløp og det blir behov for det.

– Dette er det verste vi fryktet at skulle skje. Jeg tenker på pasientene som har blitt smittet, og på de pårørende. Vi må gi en forsvarlig helsehjelp, samtidig som vi må gjøre alt vi kan for å hindre videre smitte til resten av Moen sykehjem, sier kommuneoverlegen.

Han peker på at kommunen ved tidligere utbrudd under pandemien har greid å få raskt kontroll ved bruk av TISK-strategien, og at det også nå er deres fremste våpen.

– Men for vår del er dette det verste utbruddet, og det handle først og fremst om at dette er en gruppe mennesker hvor coronasykdom kan føre til svært alvorlige konsekvenser. I antall er det også det største utbruddet, sier Skulberg.

Aino Kristiansen, sektorsjef for pleie, rehabilitering og omsorg i Elverum kommune tenker på alle som nå er berørt av utbruddet.

– Det er dette vi har fryktet mest. Jeg er selvfølgelig veldig lei meg og bekymret for situasjonen. Jeg tenker mest på pasientene, og vennene og familiene deres. Men dette er også tøft for de ansatte å stå i.

Låner personell fra andre institusjoner

For å sikre god nok bemanning på det hardt rammede sykehjemmet er det gjort en rekke tiltak. 24 ansatte ved sykehjemmet er i karantene som følge av smitte eller at de er nærkontakter.

De ansatte jobber kun på én av sykehjemmets to avdelinger. I tillegg er det hentet ekstra personell fra andre institusjoner i kommunen som nå lånes ut. Disse vil kun jobbe på Moen mens det er utbrudd.

Kommuneoverlege Skulberg forteller at de har hatt gode rutiner for å unngå kryssjobbing og jobbing på tvers av avdelinger, og at det har forekommet sjeldent. Det har også vært god loggføring av hvor folk jobber.

– Pleie- og omsorgssektoren i kommunen har vært meget dyktige med smittevernarbeidet. Det tror jeg i utgangspunktet er grunnen til at vi har hatt lite utbrudd og greid å stoppe det her tidligere. Men denne gangen klarte vi ikke å stoppe det. Og nå står vi altså midt i det, sier Skulberg.

Tror høyere lokal smitte har forplantet seg fra Oslo

På VGs spørsmål om han tror smitteutbruddet kunne vært unngått med andre tiltak eller føringer, svarer kommuneoverlegen:

– Vi opplever jo et betydelig høyere smittepress i samfunnet her nå enn vi gjorde i september, og det mener vi har en klar sammenheng med smitten i Oslo, sier han.

Han peker på pendling, og at smitten i Oslo forplanter seg til nabokommuner rundt og igjen videre til Innlandet. Flere av utbruddene i kommunen kan spores tilbake til Oslo eller kommunene rundt.

Grafen under viser registrert smitte i hele Innlandet fylket gjennom pandemien – og at smitten har tatt seg betydelig opp i november og desember:

Blant andre kommuner i Innlandet som har opplevd mye smitte de siste 14 dagene er Lillehammer, Ringsaker, Sør-Fron, Stange og Hamar. Innlandet er også det fylket som har høyest andel positive tester, etter Oslo og Viken, ifølge FHIs ukesrapport.

– De siste ukene har vi sett at Innlandet er det fylket som har hatt økning i smittede. Jeg kan ikke si det sikkert, men hvis man hadde hatt strengere tiltak i samfunnet nasjonalt, hadde vi kanskje ikke sittet i den situasjonen vi gjør nå.