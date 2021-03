REAGERER: Tilsynsfører, sosiolog og tidligere høyskolelektor Sollaug Burkeland forstår ikke hvorfor det ikke kreves kompetanse til de som fører tilsyn i alvorlige barnevernssaker. Foto: Paul S. Amundsen

Etterlyser krav til tilsynspersoner: − Overgrep under tilsyn skal ikke skje

Det stilles ingen kompetanse- eller utdanningskrav til de som fører tilsyn når barnevernsbarn har samvær med foreldrene sine. Det er svært alvorlig, mener sosiolog Sollaug Burkeland.

Av Marie Golimo Kingsrød

VG fortalte lørdag historien om «Jenta i kjelleren». Ramsha (6) var under barnevernets omsorg.

Likevel ble hun voldtatt av stefar, mens barnvernets tilsyn leste ukeblader i stuen.

Når dette kan skje, fører man ikke tilsyn, mener sosiolog, høyskolelektor og mangeårig tilsynsfører, Sollaug Burkeland:

– Det er helt utenkelig at et barn blir utsatt for overgrep mens en tilsynsperson er der.

JENTA I KJELLEREN: Ramsha ble utsatt for seksuelle overgrep i fem år, da barnevernet skulle sørget for at hun var trygg. Foto: Privat

Stilles ingen krav

I dag stilles det ingen krav til dem som på oppdrag fra barnevernet fører tilsyn når barn har samvær med biologisk familie.

Ingen kompetansekrav. Ingen utdanningskrav. Det er heller ingen offisielle retningslinjer, opplæring, veiledning eller kurs.

– Det er svært alvorlig at det ikke stilles noen krav – når barnevernet setter ut en så viktig oppgave til oppdragspersoner som ikke er ansatt i barneverntjenesten.

Barneverntjenesten i Alna, som hadde omsorgen for Ramsha, har ikke ønsket å stille til intervju - eller svart på spørsmål om tilsynet.

Overgrep kan misforstås

Allerede i 2012 etterlyste Burkeland kompetanse- og utdanningskrav til de som fører tilsyn.

Etter å ha jobbet som tilsynsfører i en årrekke, er hennes inntrykk at en del tilsynsførere ikke er gode nok. Det er også vanskelig å finne tilsynsførere som står i oppdragene over tid.

Det kreves det kompetanse til å lese barns signaler for å oppdage forhold som overgrep, mener Burkeland.

Et barn som blir utsatt for overgrep, reagerer ikke nødvendigvis med gråt eller sinne – men også med det helt motsatte, forklarer hun:

– Barn som opplever overgrep, kan for eksempel bli klengete og bli opptatt av å «please». Uten kompetanse kan det mistolkes som at barnet har en god relasjon med overgriperen.

TILSYNSFØRER: Sollaug Burkeland. Foto: Paul S. Amundsen

– Unge uten erfaring

VG har snakket med en av tilsynspersonene som førte tilsyn da Ramsha ble utsatt for overgrep. Den gang var hun for ung og ny i jobben, sier tilsynsføreren i dag.

Hun reagerer på at det ikke engang var opplæring før hun ble tilsynsperson for Ramsha.

– Unge uten erfaring dumpes inn i alvorlige barnevernssaker ... Jeg har møtt mange tilsynsførere jeg tenker at ikke er egnet til jobben.

– Opprørende

Tilsyn er i første rekke et tiltak som skal forhindre overgrep og annen skadelig adferd, ifølge Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker.

– Fylkesnemndene kan ikke kommentere konkrete saker, men det er opprørende å høre at barn kan ha blitt utsatt for overgrep under samvær til tross for tilsyn, sier direktør i Fylkesnemndene, Pernille Pettersen Smith.

Tilsyn er en inngripende begrensning i foreldre og barns rett til å ha samvær, forklarer Pettersen Smith.

– Barneverntjenestens ansvar

Tilsyn skal derfor bare besluttes når det er nødvendig for å beskytte barnet og skal begrunnes av fylkesnemnda.

Barneverntjenesten har ansvaret for organiseringen og gjennomføringen av samværet, herunder tilsyn.

– I dialog med foreldrene, barnet og fosterhjemmet skal barneverntjenesten legge til rette for gode og trygge samvær for barnet.

Dersom det er risiko for fysiske eller psykiske overgrep, er det barneverntjenestens ansvar å sørge for at tilsynspersonen settes i stand til å gi barnet tilstrekkelig beskyttelse, oppgir direktøren.

Foto: Terje Bringedal

Skal sørge for nødvendig kompetanse

Barne- og familiedepartementet opplyser til VG at det er den kommunale barneverntjenesten som har ansvaret for at ansatte som fører tilsyn, gis nødvendig opplæring. De skal også ha den kompetansen som er nødvendig for å gjennomføre tilsynet på en forsvarlig måte.

– I utgangspunktet er samvær en rett både barn og foreldre har, og som skal opprettholde familiebånd etter en omsorgsovertakelse. Samtidig skal samvær være til barnets beste, og barnets sikkerhet skal ivaretas. Fylkesnemnda kan nekte samvær mellom foreldre og barn dersom samværet kan være skadelig for barnet, sier Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Barnevernet: Vondt å høre

Hverken Alna barneverntjeneste eller Oslo kommune, som hadde omsorgen for Ramsha, ønsker å stille til intervju i VG. Kommunen er kjent med kritikken som fremkommer i reportasjen.

Foto: Janne Møller-Hansen

I en e-post til VG skriver kommunikasjonssjef Torill Gulbrandsen:

«Vi retter en takk til VG for å gjøre oss kjent med detaljer i kritikken og muligheten til å imøtegå det som fremkommer. Denne saken er fremdeles til behandling i rettssystemet og vi ønsker derfor ikke å gå inn i disse detaljene. Vi er gjort kjent med at VG sin kilde fritar oss fra taushetsplikten. Vi ønsker allikevel ikke å gå inn i detaljer som omhandler en rekke mennesker og forhold, i landets største avis.

VG spør om hvordan barneverntjenesten stiller seg til at Ramsha tror at hun hadde hatt et bedre liv om barnevernet ikke hadde overtatt omsorgen for henne. Her vil vi si at det vondt å høre for en tjeneste hvis oppdrag først og fremst er å være en hjelper for barn og familier».