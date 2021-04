Overgrepstiltalt idrettsprofil må i retten igjen

Idrettsprofilen fra Østlandet som var tiltalt for vold og voldtekter mot sin eks-kone ble i mars frifunnet. Nå skal anken til full behandling i lagmannsretten.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Lagmannsretten har vurdert anken og har bestemt at den skal slippes inn for ny behandling. Det bekrefter eks-konas bistandsadvokat, Anette Rygg, overfor VG.

Statsadvokat Trude Antonsen oppga 19. mars at de ville anke på grunnlag av bevisdømmelsen.

– Påtalemyndigheten har i dag besluttet å anke dommen. Det ankes over bevisbedømmelsen. Det er påtalemyndighetens oppfatning at retten har vurdert de enkelte bevis isolert sett og ikke i tilstrekkelig grad foretatt en samlet og helhetlig bevisvurdering.

les også Idrettsprofil tiltalt: Strid om voldskontrakt

Idrettsprofilen nektet straffskyld og hevdet at bakgrunnen for eks-konas alvorlige beskyldninger var hevn. Han ble frifunnet for både straff og for erstatningsansvar.

I begynnelsen av februar ble straffesaken mot den tidligere idrettsprofilen avholdt i en tingrett på Østlandet. Der sto han anklaget for fysisk og psykisk vold mot eks-kona i om lag 16 år – samt for flere voldtekter.

les også Idrettsprofil frikjent: Derfor ble han trodd

«Retten har etter en samlet vurdering av bevisene i saken kommet til at det ikke er ført bevis ut over enhver rimelig og fornuftig tvil for at N.N. (idrettsprofilen) har voldtatt eller mishandlet sin tidligere ektefelle.», står det i den enstemmige dommen.

VG har forsøkt å innhente kommentar fra statsadvokat Trude Antonsen og forsvarer, men uten hell.