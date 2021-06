PÅ ALVOR: Politiinspektør i Sør-Vest politidistrikt Lars Ole Berge sier at de har utpekt egne etterforskere som skal jobbe med de nye Varhaug-anmeldelsene. Foto: Hallgeir Vågenes

Politiet om Varhaug-saken: − Vi er i beredskap

Etter VGs avsløringer om psykolog Sverre Varhaug har politiet mottatt flere nye anmeldelser. Nå setter Sør-Vest politidistrikt inn dedikert personell for å håndtere henvendelsene fra tidligere pasienter.

Publisert: Nå nettopp

– Vi ønsker å ta dem imot på best mulig måte, sier politiinspektør Lars Ole Berge i Sør-Vest politidistrikt.

VG har tidligere avslørt hvordan psykolog Sverre Varhaug begikk overgrep mot pasienter i mer enn tre tiår. Jan var en av pasientene som fortalte historien sin.

Dette førte til at helseminister Bent Høie ba alle ofrene i saken om unnskyldning og satt ned en ekstern ekspertgruppe som skal ettergå hele saken.

En rekke personer meldte seg også for første gang etter avsløringene om Varhaug.

Sør-Vest politidistrikt er i kontakt med noen av dem.

– Vi er i beredskap for å håndtere det som kommer og vi er beredt på at det blir enda flere. Derfor har vi utpekt dedikert personale som skal ta imot anmeldelsene i Varhaug-saken, sier Berge.

KLAR: Politiinspektør Lars Ole Berge sier de har organisert seg for å ta imot nye anmeldelser i Varhaug-saken. Foto: Hallgeir Vågenes

Pressesjef Unni Turid Grøndal i Oslo politidistrikt bekrefter overfor VG at de samarbeider med politiet i Stavanger om Varhaug-anmeldelsene som kommer inn.

– Ja, vi er i tett dialog og oppdaterer hverandre om utviklingen, sier politiinspektør Berge.

– Dette fremstår som en svært alvorlig sak. Forholdene kan riktignok være foreldet og den potensielle overgriperen er død. Men vi oppfordrer likevel tidligere pasienter til å ta kontakt og levere inn en anmeldelse, sier han.

VG har fått bekreftet fra tre tidligere pasienter at de enten har eller skal anmelde Varhaug. Knut, som fortalte historien sin i podkastserien Dukkemannen, er en av dem.

Denne uken har han sittet i et tre timer langt avhør i Oslo, forteller han.

Anmeldte på nytt

– Jeg ble møtt med respekt og forståelse.

Knut var en av tre fornærmede da Sverre Varhaug ble dømt for å ha misbrukt stillingen sin i 2001. Han reagerer sterkt på at psykologen aldri ble tiltalt for voldtekt den gang.

– Det er ingen tvil om at tiltalen var mangelfull. Derfor anmelder jeg Sverre Varhaug for voldtekt nå. Det er viktig for meg at grusomhetene han utsatte pasienter for nå kommer frem og at myndighetene tar stilling til dem.

ALVORLIG: Advokat Mette Yvonne Larsen forteller at hun har blitt kontaktet av tidligere og hittil ukjente Varhaug-pasienter. De forteller om alvorlige overgrep. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Mette Yvonne Larsen var Knuts bistandsadvokat i rettssaken i 2001. Hun har tidligere reagert på myndighetenes håndtering av saken.

– Jeg er glad for at politiet tar saken på alvor og at de har satt av prioritert personell til å motta nye anmeldelser. Denne historien har vist at politiet tidligere ikke koordinerte seg eller forsto at saken dreide seg om en serieovergriper.

Flere av de nye som har henvendt seg til meg, er i prosess med å anmelde, sier hun.

Les hvordan Sverre Varhaug forsvarte seg her.