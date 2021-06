STOR LYNAKTIVITET: Den siste timen er det observert en rekke lynnedslag på Sør- og Østlandet, viser Meteorologisk institutts oversikt over lynobservasjoner. Foto: Lynvarslingen til Meteorologisk institutt

Anneks truffet av lynet i Frogn: − Ble hørt et stort brak

Styrtregn og lynnedslag preger Østlandet natt til fredag. I Frogn har et anneks tilhørende en hytte blitt totalskadet etter et lynnedslag.

Meteorologisk institutt har utstedt gult varsel for styrtregn på Sør- og Østlandet natt til fredag, og i 03.30-tiden pågår uværet for fullt.

– Det er store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt, heter det i varslingen.

Uværet har ført til flere hendelser rundt omkring på Østlandet.

I Frogn i Viken har nødetatene rykket ut på melding om brann i en bygning i forbindelse med et lynnedslag. Her er et anneks tilhørende en hytte totalskadet, melder Øst politidistrikt.

– Det ble hørt et stort brak på stedet. Et vitne, noen naboer, gikk ut for å se, og da brant det i annekset, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen til VG, og legger til at hytteeieren ikke var til stede da lynet slo ned.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 02.27.

– Politiet har avsluttet på stedet nå, det er ikke fare for ytterligere skader og brannvesenet har kontroll, sier operasjonslederen like før klokken 03.30.

Også i Ringsaker i Innlandet har man merket uværet. Der har det gått et jordras på fem ganger én meter.

– 5X1 meter rast ut av Narudvegen. Ingen bygningsmasse eller mennesker skadet, skriver politiet i Innlandet på Twitter klokken 01.08 og legger til at det fortsatt regner på stedet.

Ole Anders Solsbakk bor ikke langt fra raset, og kom med bil til stedet like etter at det hadde gått. Til VG forteller at det fortsatt er bevegelser i jordmassene, og at det er mye regn på stedet.

– Jeg så hullet, og rykket tilbake. Da jeg åpnet bildøra, hørte jeg at raset gikk, forteller han.

Oversvømmelser og vannlekkasjer i Oslo

Farevarselet gjelder fra Flekkefjord i sør og omtrent til Lillehammer i nord – men er allerede observert flere steder, opplyser vakthavende meteorolog Ingri Halland Soldal til VG.

Lyn og tordenvær er også observert og pågår flere steder i området fra Agder og omtrent til Oslo.

110-sentralen i hovedstaden melder like før klokken 01 at de har fått flere meldinger om oversvømmelser, vannlekkasjer, tette sluk og underganger.

– Vi oppfordrer alle til å sikre egne verdier, holde sluk åpne og ferdes forsiktig, skriver de på Twitter.

Tidligere på kvelden kom de med noen gode råd til folk i uværet:

– Det kan være lurt å trekke ut støpsel fra TV/dekoder, ruter, mobillader etc. Hold deg innendørs. Unngå å oppholde deg i eller i nærheten av vann.

Styrtregn observert flere steder

Ideelt sett vil meteorologene varsle om styrtregn på forhånd, men det lar seg ikke alltid gjøre.

– Vi må bare se an situasjonen noen ganger. Det er veldig ustabile forhold, sier Soldal om styrtregnet.

Prognosene er ifølge meteorologen at uværet beveger seg nordøstover langs kysten. I Oslo kan det komme mellom 15 og 20 millimeter regn på en time.

Det har allerede vært varslet nedbør for området – i tillegg til lyn og torden.

– Våre anbefalinger er å unngå åpne sletter, store trær, bading og å følge med på yr.no/farevarsel, skrev meteorologene på Twitter tidligere torsdag.