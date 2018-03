KONSEKVENSER: Russland må møtes med sanksjoner etter angrepet i Salisbury, sier Jens Stoltenberg på en pressekonferanse tirsdag. Foto: Mattis Sandblad

NATO utviser sju russere

Publisert: 27.03.18 15:59 Oppdatert: 27.03.18 16:22

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

NYHETER 2018-03-27T13:59:30Z

Sju utsendinger fra Russlands delegasjon til Nato utvises, sier generalsekretær Jens Stoltenberg.

– Dette sender et klart budskap til Russland om at det er kostnader og konsekvenser for deres uakseptable og farlige handlingsmønster, sier Stoltenberg på en pressekonferanse tirsdag.

Russlands utsendinger til NATO reduseres fra 32 til 20. Sju av utsendingene som utvises jobber allerede hos forsvarsalliansen, mens tre søknader som er inne til behandling vil bli avslått, sier Stoltenberg.

– Jeg tror Russland har undervurdert samholdet blant NATOs allierte, sier Stoltenberg.

Bakgrunn: Eks-spion og datter funnet livløse på parkbenk i England

«Bredt mønster av uforsvarlig russisk oppførsel»

Bakgrunnen for utvisningen er Salisbury-angrepet i England, hvor den russiske eks-spionen Sergej Skripal og hans datter ble forgiftet med nervegift. Tidligere denne uken uttalte Nato at angrepet «må få konsekvenser».

– Salisbury-angrepet er første gangen nervegass blir brukt i NATO-områder. Det er imidlertid ikke den enkelthendelsen som er grunnen til denne samlede NATO-reaksjonen, men et bredere mønster av uforsvarlig russisk oppførsel på Krim-halvøya, gjennom cyber-angrep og våpenopprustning, sa Stoltenberg på en pressekonferanse tirsdag.

De siste dagene har en lang rekke vestlige land utvist russiske diplomater som en reaksjon på giftangrepet i Salisbury i Storbritannia.

Storbritannia og andre vestlige land mener Russland sto bak angrepet, noe russiske myndigheter avviser.

Så langt har 24 land utvist mer enn hundre russiske diplomater etter forgiftningsaken i England. I går utviste Norge også en russisk diplomat.

Stoltenberg sier på pressekonferansen at selv om Salisbury-saken er den utløsende årsaken for dagens sanksjoner, er det også en reaksjon på en serie alvorlige hendelser med bekymringsverdig oppførsel fra Russland.

– Vi har sett den ulovlige annekteringen av Krim-halvøya, vi har sett destabiliseringen av østlige deler av Ukraina, vi har sett kyberangrep, og vi har sett Russland investere i modrene militærutstyr, og deres vilje til å bruke militærmakt mot naboer, sier Stoltenberg.

(VG/NTB)

Denne artikkelen handler om Nato

Jens Stoltenberg