Oransje snø daler ned over Øst-Europa

Et interessant værfenomen dokumenteres flittig i sosiale medier om dagen. Ifølge meteorolog Bjart Eriksen er det imidlertid lite sannsynlig at det vil dale oransje snø over Norge.

Flere fjellområder i Øst-Europa har et hint av post-apokalypse over seg, men det hele har en naturlig forklaring, forteller meteorolog Bjart Eriksen i Meteorologisk institutt. Fargen kommer nemlig av sand fra Sahara-ørkenen.

– Det er veldig sjeldent. Jeg tror jeg har sett det én gang tidligere. Det som er viktig for å få dette til, er sterk soloppvarming på sanden og sterk vind i høyden, som kan frakte snøen over store avstander. Det trengs også en tredje ingrediens, nemlig at det er kaldt nok til at det snør, ellers kommer det ned som skittent regn, forklarer han.

Ifølge en artikkel fra BBC dukket værfenomenet opp omtrent hvert femte år. I år skal det være ekstra stor konsentrasjon av sand, noe som gjør fargen sterkere enn ellers.

Både Russland , Bulgaria, Ukraina, Romania og Moldova har fått fjellene sine kledd i oransje de siste dagene.

– Jeg vil nesten påstå at det er umulig her i Norge i og med at vi har så mye hav vest for oss. Grunnen til at det kan skje i Russland er at luften som inneholder sandkornene rekker å bli avkjølt. Det rekker den ikke på vei til Norge, forklarer Eriksen.

