Undersøkelse: Stadig flere får håndverktrøbbel etter kontraktslurv

Kun åtte prosent av alle som har kjøpt håndverkertjenester bruker skriftlig kontrakt. Forbrukerrådet sammenligner det med å sette deg i bilen uten belte.

I 2017 mottok forbrukerrådet 1196 klager på håndverkertjenester. Fra 2015 til 2017 er økningen på ni prosent.

– Når du skal male stuen eller fikse vasken som er lekk, så skjønner jeg at folk ikke tar seg tid til å avtale alle detaljer. Men mer når sakene er mer omfattende, så er det viktig med en skriftlig kontrakt. Hvis ikke risikerer du å tape veldig mye penger hvis arbeidet er dårlig utført, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) til VG.

Flere ting undersøkelsen uroer både departementet. Dette er blant funnene:

Bare åtte prosent brukte en skriftlig standardkontrakt med alle vilkår sist de kjøpte håndverkertjenester.

Over halvparten inngikk kun en muntlig avtale.

44 prosent av dem som har kjøpt håndverkertjenester mener man kan stole på at håndverkere blir ferdige til avtalt tid, mens 33 prosent er uenig i dette.

Tre av fire som har kjøpt håndverker-tjenester har erfaring med at håndverkere generelt gjør godt arbeid.

45 prosent mener man kan stole på at håndverkere møter opp til avtalt tid, mens én av tre er uenig i påstanden.

539 personer som har kjøpt håndverkertjenester i løpet av de siste to årene er intervjuet over telefon i undersøkelsen. De som er intervjuet er valgt ut for å speile befolkningen i hele landet.

– Elsker å pusse opp

Forbrukerrådet, som har gjennomført undersøkelsen, mener en kontrakt i slike saker bør være en selvfølge.

– Når undersøkelsen vår viser at over halvparten av den norske befolkning likevel ikke får det, så må bransjen skjerpe seg, sier Olav Kasland, som er Forbrukerrådets fagdirektør for bolig.

54 prosent av de spurte i undersøkelsen har kjøpt håndverkertjenester de siste to årene.

– Nordmenn elsker å pusse opp. Selv om de fleste håndverkere gjør en god jobb, så er det kjedelig hvis du først havner i en situasjon der du er svært misfornøyd og bare har en muntlig avtale, sier Hofstad Helland.

Ikke overrasket

At åtte prosent brukte en skriftlig standardkontrakt, mener statsråden at er altfor lavt.

– Men jeg er egentlig ikke overrasket over den lave andelen som bruker skriftlige kontrakter. Mange tenker nok at de ikke trenger en skriftlig avtale, men hvis en håndverker gjør et dårlig arbeid så setter du deg selv i en svak posisjon, sier Hofstad Helleland.

Håndverkere som tilbyr en enkel standardkontrakt, Standard Norge har utarbeidet sammen med forbrukermyndighetene og byggebransjen , gjør at også bransjen oppnår mer tillit og blir tatt mer seriøst.

– Regjeringen vil ikke gjøre noen regelendringer, det er viktig at dette ikke blir for byråkratisk. Vi oppfordrer forbrukerne til å stille krav om kontrakt gjennom sin aktive forbrukermakt, sier Hofstad Helleland.

Lettere å løse

Han påpeker at en del konflikter oppstår på grunn av misforståelser, og at mange uenigheter kunne vært unngått om alt var avklart skriftlig.

– Det vil være lettere å løse en konflikt når det bare er å se hva som står i kontrakten at veggen skulle være hvit, ikke grønn, eksemplifiserer Kasland.

– Når håndverkeren dropper å bruke kontrakt, da fratas forbrukeren en viktig trygghet som skal være der når uenighet oppstår. Ikke sett deg inn i en bil uten å ta bilbeltet på, ikke slipp håndverkere løs på hjemmet ditt uten kontrakt, avslutter han.