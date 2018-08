Krever flere svar om Sandbergs Iran-relasjon

«Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til statsministeren:

Kan statsministeren redegjøre og eventuelt utdype forhold omtalt i begrunnelsen for dette spørsmålet og for hvilke relevante vurderinger og tiltak som ble gjort eller burde vært gjort før, under og etter den omtalte reisen?

Begrunnelse:

Det vises til fiskeriminister Per Sandbergs reise til Iran, en reise han opplyser å ha gjennomført som en del av sin ferie.

Uavhengig av reisens formål vil en norsk statsråd på reise til Iran ha stor politisk interesse for Iranske myndigheter og vil slik kunne bli en sak med konsekvenser for norske myndigheter. Som statsråd og medlem av regjeringen vil dette kunne få innvirkninger på viktige fiskeripolitiske, næringspolitiske, handelspolitiske og utenrikspolitiske forhold med betydning for relasjonene mellom Norge og Iran og eventuelt mellom Norge og andre land.

Det er derfor viktig at en slik reise er planlagt, forberedt og gjennomført på en betryggende måte, selv om dette er en feriereise. Et sentralt spørsmål er om reisen er planlagt og gjennomtenkt på en slik måte at reisen ligger innenfor sikkerhetsmessige akseptable rammer og at man innenfor viktige politiske tema som foran nevnt ikke endrer på de prioriteringer regjeringen jobber etter. I tillegg til dette har man nå offentlig, gjennom media, fått beskrevet en rekke forhold som virker urovekkende.

Var statsministeren kjent med reisen? Mener statsministeren at man som medlem av regjeringen kan reise som privatperson til et land som Iran og at man da ikke behøver å forholde seg til de retningslinjer, regler og politiske føringer som gjelder for medlem av regjeringen? Er fiskeriministerens mulige påvirkninger på vesentlige politiske temaer som fiskeri, nærings, handels og utenrikspolitiske forhold vurdert i forhold til en slik reise det gjelder? Hvis ikke vil de i ettertid bli vurdert? I tillegg av dette er det nå opplyst i mediene at PST har til gjennomgang fiskeriministerens mobiltelefoni etter oppholdet i Iran. I lys av de sikkerhetsmessige hensyn og forsiktighetsregler som bør gjelde for opphold i land som Iran, mener statsministeren at reisen til statsråd Sandberg var forsvarlig planlagt og gjennomført?

Terje Aasland»