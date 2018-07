HUS: I denne boligen i Oppland, bor den siktede mannen i 60-årene. Foto: Fredrik Hagen, VG

Familiekontakt om tvangssaken i Oppland: – Utsatt for trusler og vold hvis han forlot eiendommen alene

Publisert: 05.07.18 14:20 Oppdatert: 05.07.18 16:02

NYHETER 2018-07-05T12:20:50Z

OPPLAND (VG) Familiekontakten hevder at mannen i 40-årene ble slått gjentatte ganger i hodet og fortalt at ingen ønsket kontakt med ham. Nå ønsker familien fred og ro.

VG treffer familiekontakten på en adresse i Oppland. Vedkommende betegner hendelsen som et «mareritt» for familien.

Mannen i 60-årene, som er siktet for tvang og trusler, hevder på sin side at han kun har hjulpet mannen i 40-årene i en vanskelig situasjon. Mannen i 60-årene ble tirsdag varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll.

Oppland Arbeiderblad skrev onsdag at mannen skulle ha blitt holdt fanget i to år. Politiet sa i går at de ikke har opplysninger om at fornærmede har vært låst inne på noen måte, men at det dreier seg om andre former for tvang.

Uendret siktelse

- Det er nok ikke snakk om dager, snarere måneder og år. Mistanken går på vold, tvang og trusler. Både psykisk og fysisk, sa politiadvokat Ingveig Nøkleby til går.

Torsdag ettermiddag opplyser politifullmektig Kristin Andersen at siktelsen er uendret.

– Men vi jobber for fullt med etterforskningen. Det er ikke fremkommet noen opplysninger som gir grunnlag for å endre siktelsen på nåværende tidspunkt, sier politifullmektig Andersen til VG.

– Vi har tatt flere beslag i flere gjenstander som kan ha betydning for saken. Vi foretar avhør av familie, vitner og naboer, sier Andersen.

På spørsmål fra VG om hvor fornærmede har oppholdt seg, svarer Andersen følgende:

– Vi etterforsker bredt, og kan ikke utelukke at han har oppholdt seg på flere ulike eiendommer, sier Andersen, som beskriver fornærmede som «sårbar».

– Vi utelukker ikke at siktelsen kan bli utvidet på et senere tidspunkt, sier hun.

Vil ha fred og ro

Familiekontakten beskriver situasjonen for den fornærmede slik:

– Fornærmede har ikke oppholdt seg på siktedes bopel. Han har hatt tilgang til et eget sted, men kun fått lov til å komme og gå når mannen i 60-årene trengte ham til noe arbeid. Det kunne være vaktmesteroppgaver, vedlikehold og slike ting, hevder kontaktpersonen.

I en felles pressemelding fra familie og venner av den fornærmede, skrives det følgende torsdag ettermiddag:

«Av hensyn til etterforskningen og familiens behov for fred og ro, ønsker vi nå fullstendig stans av spørsmål rundt denne saken.

Det vil fra nå, ikke bli gitt flere kommentarer til denne saken.

Vi ønsker nå fred og ro, og ikke til kommentere eller svare ytterligere.

Nå må politi, advokat og øvrige få lov å jobbe i fred med saken.

Vi ber innstendig om at dette blir respektert.»

– Trusler og vold

Kontaktpersonen hevder mannen i 40-årene skal ha blitt utsatt for utbredt fysisk og psykisk tvang. Mannen skal også ha vært svært underernært da familie og venner fikk kontakt med ham igjen.

– Da han forsøkte å forlate eiendommen på egen hånd, ble han utsatt for både trusler og vold. Det kunne være gjentatte slag mot hodet, eller at han ble fortalt at ingen ønsket å ha noe kontakt med ham, heller ikke hans egen familie, sier kontakten.

Kontaktpersonen beskriver mannen i 40-årene som «lett å manipulere».

– Han har blitt manipulert til å tro at dette var helt normalt, sier kontaktpersonen.

Fornærmedes bistandsadvokat, Aina Helene Tvengsberg , sier at fornærmede er sjeleglad for å være ute av situasjonen.

– Han omtaler det som helt forferdelig, et helvete, sier Tvengsberg om situasjonen fornærmede skal ha vært i.

– Konflikt i familien

Magnhild Claudius, advokatfullmektig hos advokat Arnor Ilstad, som er oppnevnt som forsvarer for siktede, sier at hennes klient har forklart at mannen i 40-årene på et tidspunkt ble kastet ut av sin bolig.

– Da ga min klient mannen husly, i form av en leilighet som ligger i huset hans. Mannen har hatt egen nøkkel og mulighet til å bevege seg fritt, sier Magnhild Claudius til VG.

Claudius forteller at siktede stiller seg uforstående til de beskrivelsene som er gitt av familiekontakten. Siktede har fortalt at mannen i 40-årene er i en konflikt med familien.

Hun sier videre at klienten har det svært tungt og at han bedyrer sin uskyld med tanke på tvangs- og trusselsiktelsen.

Familiekontakten kjenner ikke til den påståtte konflikten mellom familien og den fornærmede mannen i 40-årene.

– Jeg kjenner ikke til konflikten. Men jeg kan hverken bekrefte eller avkrefte det på nåværende tidspunkt, sier kontakten til VG.