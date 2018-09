1 av 7 RASENDE: President Donald Trump er sint på både New York Times og medarbeideren som har skrevet kronikk. KEVIN LAMARQUE, REUTERS

Lekkasjen i Det hvite hus: Her er de mistenkte

NYHETER 2018-09-06T17:22:50Z

Trumps stabssjef skal ha omtalt presidentens administrasjon som «Crazytown». Nå starter jakten på den som lekker fra Det hvite galehus, blant alle presidentens menn og kvinner.

Publisert: 06.09.18 19:22 Oppdatert: 06.09.18 19:34

I en oppsiktsvekkende kronikk av en anonym skribent som New York Times offentliggjorde onsdag kveld , beskriver en ansatt i Trump-administrasjonen «en stille motstandsbevegelse» som jobber mot presidenten innad i hans egen regjering.

Den anonyme forfatteren sier at han eller hun ønsker at Trump skal lykkes, og at presidenten har fått til mye, men at Trump setter seg selv og sitt ego foran landet og folket han er satt til å tjene.

En slags skyggeregjering, med andre ord. Folk på innsiden som har oppkastet seg til anonyme dommere over hvilke deler av Trumps politikk som skal settes ut i livet, og hvilke deler som skal saboteres.

Reaksjonene lot ikke vente på seg.

«Forræderi?», spør en rasende Trump på Twitter.

«Hvis den FEIGE anonyme personen i det hele tatt eksisterer, må The (New York) Times anmelde ham/henne til myndighetene umiddelbart!»

I bildegalleriet øverst i artikkelen, ser du noen av de «mistenkte».

Sensasjonelle opplysninger

Dermed går startskuddet for en heksejakt i Det hvite hus og i regjeringens bygninger rundt omkring i Washington. Ikke bare på den anonyme skribenten bak kronikken, men på alle som kan tenkes å ha snakket anonymt med journalistlegenden Bob Woodward og dermed bidratt til boken «FRYKT. Trump i Det hvite hus».

Her er de øvrige toppene i Trumps administrasjon:











































1 av 20 FN-AMBASSADØR: Nikki Haley. MANDEL NGAN, AFP

For en måned siden ble det kjent at Woodward var klar med en ny bok om Trump. Fra da av har alle presidentens menn og kvinner vært i panikkmodus over hva som skulle komme. I forrige uke begynte forlaget å slippe små smakebiter til utvalgte journalister. I helgen kom de første, sensasjonelle utdragene.

I boken hevdes det blant annet at ...

* Stabssjef John Kelly har omtalt Trump som «en idiot» og hevdet at de befinner seg i «Crazytown». (Kelly har benektet uttalelsen).

* At Trump omtaler sin egen justisminister, Jeff Sessions, som «mentalt tilbakestående».

* At Trumps tidligere økonomiske sjefrådgiver Gary Cohn bevisst skal ha fjernet dokumenter fra presidentens skrivebord før Trump rakk å underskrive dem, for å hindre internasjonale katastrofer.

* At forsvarsminister James Mattis måtte forklare Trump at det var viktig å ha amerikanske militær tilstedeværelse i Sør-Kinahavet «for å unngå Tredje verdenskrig».

Dramatiske dager Fredag: Donald Trump skrøt i forrige uke av at han har sikret USA en ny handelsavtale med Mexico. En avtale med Canada, som er med i frihandelsavtalen NAFTA sammen med USA og Mexico, er derimot ikke like viktig for Trump. Den kanadiske avisen Toronto Star avslørte at Trump hadde fortalt en journalist fra nyhetsbyrået Bloomberg at han ikke vil inngå komrpomisser med Canada, men at han ikke kan fortelle dette offentlig, siden det vil være så ydmykende for kanadierne. Trump reagerte på saken med å skjelle ut Bloomberg på Twitter for å ha lekket kommentarer han hadde gitt som bakgrunnsinformasjon. Lørdag: Den nylig avdøde senatoren John McCain ble gravlagt. McCain har vært en kraftig motstander av Trumps politikk, og presidenten var ikke invitert i begravelsen, etter den avdøde senatorens eget ønske. Mandag: Trump gikk til angrep på justisminister Jeff Sessions. To republikanske medlemmer av Kongressen, Duncan Hunter fra California og Chris Collins fra New York, tiltalt for urelaterte tilfeller av svindel. På twitter antydet Trump at tiltalene var politisk motivert, siden de to republikanerne nå har små sjanser til å beholde setene sine i Kongressen etter mellomvalget i november. «Godt jobbet, Jeff», skrev Trump på Twitter. Tirsdag: Washinton Post offentliggjør detaljer fra Bob Woodwards bok «Frykt - Donald Trump i Det hvite hus». I bokebn hevder Woodward at Trumps forståelse av internasjonal politikk er på nivå med et barn, og at hans nærmeste medarbeidere i Det hvite hus motarbeider presidenten. Samtidig offentliggjorde Washington Post et opptak av en telefonsamtale mellom Trump og Woodward, der presidenten blir tatt i løgn. Trump hevder at han aldri ble spurt om å bli intervjuet til Woodwards bok, men må innrømme at han hadde fått beskjed om at forfatteren ville snakke med ham. Tirsdag startet også høringene av Trumps nominerte som høyesterettsdommer Brett Kavanaugh i Senatet. Høringene ble avbrutt av demonstranter som ikke ønsker den konservative juristen i Høyesterett. Flere titalls personer ble arrestert. Onsdag: New York Times publiserte en anonym kronikk av en «erfaren medarbeider» i Trump-administrasjonen. I kronikken blir det hevdet at sentrale personer i hans egen administrasjon forsøker å stoppe det de mener er presidentens mest uansvarlige avgjørelser. «Forræderi?» spurte Trump på Twitter.

Han som avslørte Watergate

Det ligger en følelse av déjà vu over hele den forrykte situasjonen. Det er over fire tiår siden den unge Bob Woodward sammen med kollegaen Carl Bernstein begynte å publisere artikler i Washington Post om de stadig villere tilstandene på innsiden av Det hvite hus, under daværende president Richard Nixon.

Det var særlig én kilde, som Woodward bare omtalte som «Deep Throat», som stadig drev Nixon fra konseptene. Nixon var besatt av å stoppe lekkasjene. Og det var jakten på Woodwards kilder som på mange områder lakk som bidro til at han måtte trekke seg i 1974.

Men mens Nixon måtte drive kildejakt sammen med en håndfull trofaste menn, vil Trump få hjelp av mange. Allerede en time etter at New York Times hadde publisert kronikken, var jakten, spekulasjonene og detektivarbeidet i full gang på sosiale medier.

Det ble påpekt at en tweet fra New York Times hadde omtalt kronikkforfatteren som «han». Altså at det er en mann det dreier seg om.

Noen bet seg fast i at kronikkforfatteren hadde brukt begrepet «lodestar», på norsk «ledestjerne». Et uttrykk som er mindre brukt i USA enn i Norge. Men etter at ivrige tvitrere hadde googlet litt i kretsen rundt Trump, kom det frem at visepresident Mike Pence har brukt uttrykket flere ganger.

Det ville jo passet perfekt inn i den typen konspirasjonsteori som mange trumpister er begeistret for. At Pence, en tradisjonell konservativ republikaner som kan tenkes å være skeptisk til Trumps eksentriske oppførsel og radikale ideer, sikkert ikke står så langt unna den anonyme brevskriveren i politisk oppfatning.

Ingen seriøse observatører tror at Pence står bak, men både han og CIA-sjef Mike Pompeo har for sikkerhets skyld gått ut og dementert at de står bak.

Sto frem 31 år etter

Det manglet ikke på slike spekulasjoner etter at Woodward og Bernstein publiserte sin bok, «Alle presidentens menn» i 1974. De mest fantasifulle gikk ut på at Deep Throat kunne være Nixons egen visepresident, Gerald Ford, som rykket opp i presidentstolen da Nixon måtte gå av.

Andre spekulasjoner gikk ut på at det kunne være tidligere CIA-sjef, William C. Casey eller høyesterettsdommer Potter Stewart.

Først nærmere 31 år etter at Nixon gikk av, høsten 2005, sto familien til tidligere nestsjef i det føderale politiet FBI, Mark Felt, frem og bekreftet at han hadde vært Deep Throat. Noe Woodward bekreftet.

Felt var drevet av en kombinasjon av misnøye over at Nixon ikke hadde latt ham rykke opp til sjef da forgjengeren døde, og av det han så på som en ukultur i Det hvite hus. Amerikanerne er delt i sin oppfattelse av hvorvidt han var en varsler eller en tyster.

Bush-medarbeider: Woodward jukser ikke

Woodward derimot, fikk bortimot heltestatus. Ikke bare hadde han avslørt Nixon, han hadde gitt sin kilde beskyttelse i over 30 år.

Det ga ham en helt unik status blant amerikanske journalister. Og gjorde ham til den journalisten i Washington flest kilder var villig til å snakke med.

Han har skrevet bøker med kilder på innsiden av alle presidentadministrasjoner siden Ronald Reagan. Noen, som Bill Clinton, valgte å samarbeide og oppfordret sine medarbeider til å prate med journalistlegenden, noe presidenten angret dypt på etterpå.

Andre har holdt kortene tettere, men Woodward har likevel vært den som best har skildret hva som foregikk på innsiden.

«Jeg har vært gjenstand for oppmerksomhet i bøker av Woodward», skrev George W. Bushs tidligere pressesjef Ari Fleischer på Twitter for et par dager siden.

«Det var sitater der jeg ikke likte. Men ikke en eneste gang har jeg mistenkt Woodward for å dikte dem opp. Anonyme kilder kan være mer sleivete og ta seg større friheter. Men Woodward jukser ikke. Har han skrevet det har noen sagt det til ham».

Tok opp Trump-samtale

Da Woodward gikk i gang med arbeidet med den nye boken «FRYKT. Trump i Det hvite hus», tok han kontakt med minst seks personer med direktelinje til presidenten for å be om samtaler med Trump direkte. Ingen av dem førte frem.

En av dem var Trumps profilerte spesialrådgiver og tidligere kommunikasjonssjef under valgkampen, Kellyanne Conway. Hun og Woodward skal ha spist lunsj sammen da han fortalte om sine planer og ba om et intervju.

Forespørselen førte ikke frem. Først i midten av august kom Woodward i kontakt med Trump via telefon, og presidenten var da oppbrakt over at han ikke hadde hørt fra forfatteren tidligere.

Washington Post har lagt ut et elleve minutter langt opptak av samtalen hvor Trump, med Conway til stede i rommet, hevder at han aldri mottok noen henvendelse.

«Ingen ringte mitt kontor», sier Trump på opptaket. «Det er bare for dårlig, men ingen fortalte meg det. Jeg skulle gjerne ha pratet med deg».

Det virker jo litt merkelig at ingen av de seks Woodward var i kontakt med nevnte for Trump at USAs mest kjente undersøkende journalist skrev bok om ham og gjerne ville snakke med ham i den forbindelse.

Men Trump gjentar dette flere ganger i samtalen. Inkludert at Conway aldri sa noe.

«Hun burde ha kommet til meg. . Hun har tilgang til meg. Absolutt. Hun har direkte tilgang, men hun nevnte aldri noe for meg», sier Trump. Som altså har Conway tilstede i rommet.

«Men vet du hva?», legger han til, nærmest resignert. «Det er greit. Det blir bare enda en dårlig bok. Hva kan jeg si».

Slaget om Høyesterett

Og skandalene ruller videre, samtidig med at Trump prøver å få kongressen til å godkjenne hans nye kandidat til den ledige plassen i Høyesterett, Brett Kavanaugh.

Hvis Kavanaugh blir godkjent, vil han tippe den politiske balansen ved landets høyeste domstol kraftig til høyre.

Demokratene, som nærmest har virket paralysert siden Trump ble tatt i ed, bruker nå denne saken til å manifestere sin protest. Kavanaugh blir grillet av kongressrepresentantene, mens det er store demonstrasjoner utenfor.

Men for Trump er ikke det nødvendigvis noen dårlig sak. Det er nettopp slike utnevnelser som gjør at republikanere som den anonyme kronikkforfatteren ikke vil gå offentlig ut mot ham. For på tross av all galskapen i Crazytown, føler mange at Trump leverer på viktige krav i den republikanske agendaen: Våpenlovgivning, klimapolitikk, innvandringskontroll og abort.

Så heller enn å ta et offentlig oppgjør med ham, motarbeider de ham i det stille på de områdene de misliker. Slik forringes det amerikanske demokratiet ytterligere. Det er vanskelig å se hvordan det skal komme på rett kjøl igjen i overskuelig fremtid.