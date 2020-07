ASKØY: Dødsfallene fant sted på Askøy utenfor Bergen. Foto: Marit Hommedal, NTB Scanpix

Politiet om Askøy-dødsfallene: Sønn knivstakk moren og tok sitt eget liv

Den 28 år gamle mannen skal ha trodd at moren ville skade ham. Politiet mener han knivstakk sin mor, før han tok sitt eget liv.

Lørdag ble en 54 år gammel kvinne og en 28 år gammel mann funnet døde i en leilighet på Askøy utenfor Bergen.

Politiet mener de står overfor et drap og et selvdrap. Politiet bekrefter at deres undersøkelser viser at sønnen knivstakk moren, før han tok sitt eget liv.

– Det har vært vår hypotese hele veien. Den hypotesen er styrket etter obduksjonen, sier politiadvokat Elisabeth Bru til VG.

Politiadvokaten sier at mannens helseopplysninger en naturlig del av etterforskningen.

– Vi forsøker å finne ut hva som har skjedd og hva som ligger bak hendelsen, sier Bru.

Fylkesmannen skal gå gjennom 28-åringens journal for å se på hvilke type helsehjelp mannen har fått, forteller fungerende fylkeslege Sjur Lehmann til VG.

– Dette gjør vi på eget initiativ. Utgangspunktet er at vi skal undersøke om helsehjelpen han har fått har vært forsvarlig. Omstendighetene i denne saken er så alvorlig at vi synes det var viktig å få gjort, sier Lehmann til VG.

