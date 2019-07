FNB-leder Frode Myrhol. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Bompengepartiet skal ha første landsmøte etter valget: – En stor utfordring

FNB vil bli stortingsparti, men har ennå ikke hatt sitt første landsmøte. I tillegg spriker lokallagene i alle mulige retninger. Partileder Frode Myrhol har likevel klokkertro på at bomprotesten kan gjøre det godt nasjonalt.

I høstens kommunevalg stiller Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) lister i elleve kommuner og fire fylker. Skriftlig program har de kun klart for åtte kommuner og ett fylke.

Hittil har alle lokallagene fått utvikle politikken sin helt uten innblanding fra landsstyret i oljehovedstaden.

– Vi må selvfølgelig være enige i bomsaken, men utenom det har de egentlig stått ganske fritt siden dette er lokale saker og lokale tilpasninger. Utfordringene er jo ulike i de ulike kommunene, sier FNB-leder Frode Myrhol til VG.

– Jeg ser nå i ettertid at vi kanskje burde hatt vårt program her i hovedorganisasjonen i Stavanger ferdig først, men det jeg har sett fra de andre programmene rundt omkring syns jeg ser bra ut, legger han til.

Grundig prosess

Både eksperter og politikere fra etablerte partier har avfeid FNB og lokallagene som stiller til valg i høst som ensakspartier.

I Oslo har byrådsleder Raymond Johansen (Ap) slaktet FNB som et «totalt useriøst parti», mens både Ap-leder Jonas Gahr Støre og statsminister Erna Solberg (H) har rykket ut med generelle advarsler mot ensakspartier.

Som svar på kritikken har FNB vist nettopp til partiprogrammene som ligger ute på nettsidene deres.

Bergens bomgeneral Trym Aafløy mener det ikke trengs landsmøter for å utforme god lokalpolitikk.

– Dette er jo en lokal valgkamp, og da stiller vi til valg i kommunestyrer og fylkesting. Det finnes ingen partier der landsmøtene deltar i lokale valgprogram, så valgprogrammet i Bergen er kun vedtatt av medlemsmøtet i Bergen, sier han til VG.

Partiet anklages av blant andre Høyre for å ha klipt og limt fra deres partiprogram flere steder, og i et intervju med Dagbladet har Myrhol erkjent at programmet kan se ut som en «best of»-liste fra de andre partiene.

Aafløy viser på sin side til at programmet er vedtatt etter en «lang og grundig prosess» som har foregått over fem måneder.

OVERBEVISER: 25,2 prosent sier de skal stemme på Trym Aafløy (t.h.) og FNB i høstens valg. Helge Hansen og Eva Wehn (tv) er blant dem. Foto: Hallgeir Vågenes

– Alle har vært involvert i å lage forslag og ha debatter og høringer om dem, sier Aafløy.

Selv om han er fornøyd med helheten i programmet, understreker han at alle andre saker må vike for bompengesaken.

– Bompenger og samferdsel er kjernesakene våre. De andre sakene vil jeg ikke omtale som kampsaker, sier han.

– Mer enn bompenger

Ifølge toppkandidat Bjørn Revil for FNB Oslo har partiprogrammet i hovedstaden blitt til på omtrent samme måte.

I begge byer har programkomiteene forsøkt å unngå det de mener er rikspolitiske spørsmål, som innvandring, utenrikspolitikk og forsvar.

DEMONSTRASJON: Listetopp Bjørn Revil for FNB i Oslo og annenkandidat Cecilie Lyngby protesterer mot en bomstasjon i hovedstaden. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Med tanke på det og de store lokale forskjellene, erkjenner de tre bompengegeneralene at partiet er et stykke unna å strategien klar for stortingsvalget i 2021.

Partiet har imidlertid kommet et langt stykke på veien siden Myrhol for første gang stilte til valg i Stavanger i 2015.

– Nå har det vært viktig for oss å vise at alt vi gjør kan begrunnes i noe dypere enn bare det med at vi er motstandere av bompenger, sier Myrhol.

Innen stortingsvalget håper han på å tilknytte seg enda flere lokale bompengepartier, deriblant Nei til bomring i Drammen og Nei til bompenger i Tromsø. Begge gjør det skarpt på meningsmålingene i sine hjembyer.

Fakta om FNBs lokallag FNB ble stiftet i Stavanger i 2014 og har siden fått lokallag også i Sandnes, Sola, Klepp, Bergen, Askøy, Alver, Øygard, Østfold/Viken, Oslo, Grenland og Harstad.

Nei til bompenger i Tromsø står utenfor, og har foreløpig ikke vært i dialog om å bli med i FNB.

Nei til bomring i Drammen var nære å bli en del av FNB før høstens valg, men sto utenfor fordi de ville beholde navnet sitt.

Romerike har en Facebook-side, men har foreløpig ikke stiftet lokallag.

I Bergen får FNB 25,2 prosent på VGs siste partibarometer. I Oslo får de 9,1 prosent, og i Stavanger får de 12 prosent. Vis mer vg-expand-down

Å ta inn flere partier kan også bety mer uenighet om det politiske programmet, men det bekymrer ikke FNB-lederen.

– Vi kommer helt klart til å stille til stortingsvalget i 2021. Det var 11 kommuner og 4 fylker som fikk på plass lister før fristen gikk ut i år, og vi har allerede tilknyttet oss flere nye lokallag siden den gang. I 2021 skal vi nok stå ganske godt rustet til å drive en god valgkamp nasjonalt, sier Myrhol.

– Vi kommer til å ha et landsmøte i løpet av oktober, og har satt ned programkomité som skal jobbe med nasjonalt program. Det er selvsagt en stor utfordring, men store utfordringer har vi tatt på strak arm siden 2014, sier Myrhol.

Publisert: 03.07.19 kl. 15:39