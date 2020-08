Realitykjendis anmeldt for ruskjøring uten førerkort: Nektet å stoppe for politiet i tyvlånt luksusbil

Kjendisen i 20-årene skal ha tyvlånt en luksusbil på fest. Etter en vill ferd på E18, skal hun ha nektet å stoppe for politiet. Nå er hun anmeldt for uaktsom og ruspåvirket kjøring.

VG får opplyst at kvinnen havnet i arresten etter den ville ferden på motorveien og i Oslos gater. Det var Budstikka som først omtalte hendelsen.

Det var klokken 03.24 natt til søndag at politiet fikk melding fra en bilfører som kjørte på E18 i Sandvika.







– Melder ringer og føler seg plaget og trakassert av en Porsche Cayenne. Porschen kjørte tett opp til melder og hadde en kjøreatferd som ikke er normal, sier operasjonsleder Tore Solberg til VG.

Han uttaler seg generelt om hendelsen, og vil av hensyn til taushetsplikten ikke uttale seg om kvinnens identitet.

VG har rettet gjentatte henvendelser til kvinnen. Hun har ikke besvart våre henvendelser om saken.

Solberg forteller at politiet tok opp jakten på luksusbilen, og fant den på vei inn mot Oslo sentrum.

– Vi gjorde tegn til at den skulle stoppe, men det skjedde ikke. Bilfører unndro seg kontroll, sier Solberg.

– Graverende og farlig

Politiet startet deretter forfølgelse av bilen, men ved Majorstuen mistet de den. Operasjonsleder Solberg sier at politiet stanset forfølgelsen fordi man ikke ville at sjåføren skulle kjøre fortere eller bli stresset av at politiet lå bak.

– Det skjedde ingen materiell skade underveis, men kjøringen var såpass graverende og farlig at vi slapp bilen og lot den kjøre av gårde. Det var ikke forsvarlig å følge den, sier Solberg.

Han opplyser at det under deler av ferden var en passasjer om bord i bilen. Han skal ha tatt seg ut av bilen da han ikke ønsket sitte på mer, opplyser operasjonslederen. Kilder opplyser til VG at passasjeren skal ha fått lettere skader.

Etter nærmere to timer, klokken 05.30, fikk politiet kontroll på bilen, realitykjendisen og bileieren.

– Vi hadde fått tatt registreringsnummeret på bilen, og nøstet opp i hvem som var bileier. Vi fikk så kontakt med bileier, og fikk etter hvert bekreftet hvem som kjørte bilen. Da vi påtraff henne, blåste hun over lovlige verdier av alkohol, sier Solberg.

Var på fest

Realitykjendisen og bileieren skal ha vært på fest sammen. Det var her hun skal ha fått tak i bilnøklene, opplyser kilder til VG.

Operasjonslederen opplyser at kvinnen ble anmeldt for å ha nektet å stoppe for trafikkontroll, kjøring uten gyldig førerkort, uaktsom kjøring og kjøring i ruspåvirket tilstand. Bileieren ble ikke anmeldt, ettersom vedkommende ikke hadde gitt fra seg nøklene frivillig.

– Bilføreren ble tatt med til arresten for blodprøve, sier operasjonsleder Solberg til VG.

