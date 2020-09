Deltagere fra grottefesten behandles for hjerneskader

Pasienter fra grottefesten i Oslo forrige helg ligger fortsatt på Ullevål sykehus, og behandles for hjerneskader etter kullosforgiftning.

– De har hjerneskader, og vi behandler dem med tanke på at de skal bli best mulig, men vi kan ikke garantere at de blir helt friske igjen, sier Dag Jacobsen, avdelingsleder ved Akuttmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus, til VG

Jacobsen vil ikke si hvor mange som fortsatt er innlagt, men kan bekrefte at det dreier seg om flere pasienter, og at de mottar både vanlig og intensiv behandling.

– Vi vet ikke helt hvordan det kommer til å gå. Det er veldig alvorlig hvis du får hjerneskade når du er tenåring eller tidlig i tyveårene, sier han.

Politiet tror at opp til 200 personer kan ha vært på festen. Jacobsen mener at man var nær en nasjonal katastrofe, og at det sett i ettertid nesten er et under at ikke liv gikk tapt.

– De som var der nede, var antagelig bare minutter fra den verste katastrofen i Norge i fredstid, sier Jacobsen til VG.

– Det er flaks og snarrådige festdeltakere som sørget for at dette ikke gikk verre. De har gjort en fantastisk jobb med kameratredning. Hadde de ikke reddet hverandre hadde dette gått veldig galt, sier avdelingslederen.

På oppfordring fra pårørende

– Familiene har det veldig vanskelig, og de ønsker ikke at dette skal skje med noen andre. Det er derfor vi nå går ut og forteller at det ikke gikk så bra som det er fremstilt, sier avdelingslederen.

Etter grottefesten ble alle pasientene innlagt på sykehus beskrevet som «utenfor livsfare», takket være innsatsen til festdeltakerne og helsepersonell, forteller Jacobsen.

– I kjølvannet av dette har det hos noen dannet seg et inntrykk av at dette ikke var så farlig likevel – og at andre lignende fester derfor kan planlegges.

Han forteller at det er de pårørende som har oppfordret sykehuset til å gå ut med informasjon om tilstanden til de som fortsatt er innlagt.

Det ønsker de for at ikke andre foreldre av tenåringer skal oppleve det de nå går gjennom.

– Det synes vi er en sterk melding fra fantastiske pårørende.

Tungt, også for helsepersonell

Jacobsen forteller at da alarmen gikk tidlig søndag morgen rykket leger og sykepleiere til sykehuset for å bistå, også de som ikke hadde bakvakt.

– Denne hendelsen har vært gripende for alle oss som har deltatt. Pasientene er unge, og det er så mange som kommer inn på en gang.

– Heldigvis er det slik at de fleste som legges inn akutt på sykehus er godt voksne. Da gjør det inntrykk når de er så unge og friske, og det er hjernen det går utover, sier han.

Kan få senskader

Det er kullosforgiftning som har forårsaket skadene i de unge menneskene som nå får behandling ved Oslo Universitetssykehus.

– Kullos er en av de verste giftene vi kjenner. Den tar plassen til oksygenet på hemoglobinet og kveler kroppens oksygenopptak, sier avdelingslederen.

Han forteller at det går verst utover de viktigste organene i kroppen, nemlig hjertet og hjernen.

– Bortsett fra oksygen har vi heller ingen motgift mot kullos.

Han forklarer at i tillegg til de akutte skadene på hjerne og hjerte vil opptil 1/3 av pasientene som innlegges med slik forgiftning, kunne utvikle såkalte «nevrologiske senskader» som arter seg som hodepine, konsentrasjonsvansker, redusert hukommelse, parkinsonisme med mer. Her finnes foreløpig ingen etablert behandling, men noen tilfelle vil kunne gå tilbake av seg selv.

Jacobsen oppfordrer unge og deres foreldre om å diskutere betydningen av, og avstå, fra slike fester.

– Corona-pandemien med sine krav om å holde avstand, forsterker dette. Denne oppfordringen gjelder også de som i disse tider vurderer utleie av festlokaler som ikke er beregnet for slik bruk.

