Leger uten grenser ansetter sexarbeidere til å drive helsearbeid

Leger uten grenser går utradisjonelle veier for å drive helsefremmende arbeid blant sexarbeidere i Afrika. I Malawi har organisasjonen ansatt sexarbeidere for å spre helseinformasjon til andre sexarbeidere.

Lederen for prosjektet i Malawi er norske Åse Marit Lid (34). Etter å ha jobbet syv år i ulike lederstillinger i Ullern bydel i Oslo, meldte hun seg i mai i fjor til tjeneste for Leger uten grenser i Malawi.

– Erfaringene med prosjektet har vært veldig gode, sier 34-åringen til VG.

OPPSØKER BARER: Sexarbeiderne som jobber for Leger uten grenser oppsøker ofte andre sexarbeidere på barer i Malawi. Foto: Isabel Corthier / MSF

I løpet av fire år har de 16 sexarbeiderne som ble ansatt av Leger uten grenser nådd ut til over 5000 sexarbeidere i fire distrikter i Malawi.

– De deler ut kondomer og gir den første dosen av et legemiddel for forebygging av hivsmitte etter mulig eksponering. De deler også ut graviditetstester og angrepiller, og identifiserer sexarbeidere som kan være utsatt for seksualisert vold.

I tillegg henviser sexarbeiderne videre til Leger uten grensers «one-stopp»-klinikk der det tilbys en fullstendig pakke for hiv/ tuberkulose og prevensjon – alt i ett besøk, sier Lid.

PROSJEKTLEDER: Norske Åse Marit Lid (34) leder Leger uten grensers prosjekt i Malawi. Foto: Leger uten grenser

Lid sier prosjektet er blitt godt mottatt.

– Tilbakemeldingene vi får er veldig positive. Nøkkelen til suksess for prosjektet har vært ansettelsen av sexarbeidere som gjennom egen erfaring og egne nettverk lettere når ut til andre sexarbeidere. De har tillit i gruppen og kan lettere dele kunnskap, og hjelpe til med å skaffe helsehjelp til de som trenger det.

Høy forekomst av hiv

Alice Matambo er en av sexarbeiderne som er blitt ansatt for å drive helsefremmende arbeid blant andre sexarbeidere. Hun sier mange tidligere kvidde seg for å oppsøke helsesentre, i frykt for å bli diskriminert og stigmatisert.

– Sexarbeidere trenger helsehjelp i dagliglivet. Det kan være hvis en kondom sprekker, om de tror de kan være smittet av en seksuelt overførbar sykdom, eller om de trenger å bli sjekket for livmorhalskreft.

FÅR OPPLÆRING: 16 sexarbeidere har i løpet av fire år nådd ut til over 5000 andre sexarbeidere i Malawi. Foto: Isabel Corthier / MSF

Malawi har en svært høy forekomst av hiv, og ifølge den nasjonal helsestatistikken for Malawi lever hele 10,8 prosent av befolkningen mellom 15 og 49 år med hiv. Behovet for forebyggende tiltak er stort, sier Åse Marit Lid.

– I 2013 ble det utført en undersøkelse i Malawi som konkluderte med at hele 63 prosent av de kvinnelige sexarbeiderne i landet var HIV-smittet. Så da prosjektet startet i 2014, var det et erkjent behov for bedre tilgang til helsetjenester i denne gruppen.

UNDERVISES: I 2013 viste en undersøkelse av hele 63 prosent av de kvinnelige sexarbeiderne i Malawi var HIV-smittet. Foto: Isabel Corthier / MSF

Mistet begge foreldrene

Ifølge Leger uten grenser hadde prosjektet ved utgangen av 2018 nådd 5171 sexarbeidere. 1797 av disse søkte regelmessig hjelp.

– Halvparten av disse er HIV-positive. Gjennom økt kunnskap om egen helse og ved å tilpasse tjenestetilbudet til behovene for sexarbeiderne har de fått bedre tilgang til nødvendig medisinsk hjelp, slik at de er i bedre stand til å holde seg friske, understreker organisasjonen.

Etter å ha fått veiledning er de nå i stand til å holde seg friske og redusere risikoen for å smitte andre gjennom ubeskyttet sex, understreker organisasjonen.

HØY RISIKO: I 2013 viste en undersøkelse av hele 63 prosent av de kvinnelige sexarbeiderne i Malawi var HIV-smittet. Foto: Isabel Corthier / MSF

«Bernadette» er en av kvinnene som har fått hjelp av Leger uten grenser. Hun mistet begge foreldrene da hun var syv år, men besteforeldrene hadde ikke penger til å sende henne på skolen med mat.

– Jeg begynte å bytte sex mot ting besteforeldrene ikke hadde anledning til å gi meg. Så ble jeg gravid, og droppet ut av skolen, sier hun til Leger uten grenser.

GODE ERFARINGER: – Det er viktig å møte folk med respekt, sier Åse Marit Lid, den norske lederen for Leger uten grensers prosjekt i Malawi. Foto: Isabel Corthier / MSF

Høflighet og respekt

«Bernadette» har jobbet som sexarbeider i byen Dedza siden oktober 2018.

– Da jeg begynte å selge sex visste jeg ingen ting om kondomer, eller andre former for familieplanlegging. Jeg hadde hørt om hiv, men aldri tenkt på å beskytte meg, sier hun.

En dag ble hun oppsøkt av «Emily» (23), en lokal sexarbeider som jobbet for Leger uten grenser. Møtet i baren skulle føre til store endringer for «Bernadette».

– Dette var første gang jeg fikk informasjon om HIV-testing og seksualhelse. Jeg så på det som en unik mulighet som kunne hjelpe meg til å få bedre helse, til tross for forholdene jeg levde under.

FOREBYGGER: Utdeling av kondomer er en av oppgavene til sexarbeiderne som driver oppsøkende virksomhet i Malawi. Foto: Isabel Corthier / MSF

«Emily» sier at de legger vekt på å kontakte sexarbeiderne med høflighet og respekt.

– Dette gjør at de aksepterer oss, og etterspør medisinsk hjelp, sier hun.

Åse Marit Lid sier de 16 sexarbeiderne har gjort en formidabel jobb.

– Det er viktig å ha en vennlig og ikke dømmende tilnærming. Folk må møtes med respekt og konfidensialitet, uansett bakgrunn, sier hun.

– TRENGER HELSEHJELP: Alice Matambo er en av sexarbeiderne som er blitt ansatt for å drive helsefremmende arbeid blant andre sexarbeidere i Malawi. Foto: Isabel Corthier / MSF

Ut 2019

Ifølge Åse Marit Lid skal Leger uten grenser drive prosjektet i Malawi ut 2019.

– Vi er nå i en prosess for å overlevere prosjektet til lokale partnere i samarbeid med det offentlige helsevesenet i Malawi, med støtte fra internasjonale støttespillere. Vi oppfordrer givere og partnere til å støtte Malawi for å sikre en videre oppbygging av helsevesenet slik at sexarbeidere har tilgang til brukervennlig tjenester tilpasset deres behov.

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF), som er utdannet sexolog, er for tiden på reise i Afrika og har ikke hatt anledning til å kommentere saken.

– Vi har et travelt program her i Uganda, så litt vanskelig å få kommentert denne gang, skriver hans pressekontakt Per Bardalen Wiggen i en tekstmelding til VG.

