KRISEPAKKE: Regjeringen annonserte onsdag en krisepakke for mediebransjen på 300 millioner kroner. Leder av Norsk Journalistlag Hege Iren Frantzen tror beløpet er noe lavt. Foto: Krister Sørbø

Krisepakke til mediebransjen på 300 millioner: – Vi frykter det er altfor lite

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja presenterte onsdag en krisepakke på 300 millioner for mediebransjen. Medieorganisasjonene ønsket mer penger.

Kultur- og likestillingsminister la frem en krisepakke for mediebransjen i sin digitale tale til mediebransjen under Nordiske mediedager. Pakken er på 300 millioner kroner, formålet med ordningen er å bidra til at mediene kan opprettholde virksomheten både under og etter coronakrisen.

– Mediene står i en vanskelig situasjon. Nyheter leses som aldri før, men smitteverntiltakene har rammet næringsliv hardt, noe som igjen rammer mediebransjen i annonsemarkedet. Innbyggernes behov for informasjon er svært stort, og mediene har gjort en fantastisk jobb med å opplyse og informere oss, og stille kritiske spørsmål på vegne av hele befolkningen, sier Raja.

Han påpeker at det er et sentralt mål for regjeringen å sikre at mediene kan opprettholde sin viktige samfunnsfunksjon og Norge har kritiske, velfungerende og uavhengige redaksjoner, både under og etter coronakrisen.

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å opprette en midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier som har hatt et visst omsetningsfall som følge av Covid 19-utbruddet, med en søknadsordning forvaltet av Medietilsynet.

Regjeringen foreslår at rammen for ordningen begrenses oppad til 300 millioner kroner.

– Vi er glade for at regjeringen kommer med en avklaringen om en mediepakke som vi har etterspurt lenge. Men vi frykter at det er alt for lite for å opprettholde mediemangfoldet, sier leder av Norsk Journalistlag Hege Iren Frantzen.

– Det som har vært viktig for oss er at midlene må bidra til at journalister kan fortsette å være på jobb og gjøre den viktige oppgaven med å holde folk oppdatert.

KNAPT: Assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening Reidun Nybø mener det er behov for mer midler i regjeringens krisepakke for mediene. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Også Norsk Redaktørforening mener beløpet er noe lite.

– Jeg mener en pott på 300 millioner høres knapt ut. Det er et behov for mer – sannsynligvis mellom 400 og 600 millioner kroner, sier assisterende generalsekretær Reidun Nybø.

– Men umiddelbart tenker jeg at det er en god nyhet at kulturministeren skjønner at det er egne behov for mediebransjen. Det har vært et poeng å holde journalister på jobb, og vi så med en gang at det var behov for egne tiltak for mediebransjen.

Krisepakken gjør det mulig for nasjonale medier med samlet omsetningsfall på 20 prosent i perioden 1. mars til 5. juni å søke, mens det for lokale og regionale medier kan være omsetningsfall på 15 prosent.

Mediene kan få kompensert 60 prosent av inntektsbortfallet. Det er begrenset opptil 15 millioner kroner.

Mediebedriftenes Landsforening sitter nå og går gjennom innholdet i krisepakken.

– Vi er veldig glade for at det endelig kommer en tiltakspakke. Det har vi bedt om en stund. Vi hadde bedt om en annonsekompensasjonsordning på 400-600 millioner kroner, så dette er nok litt snaut, sier administrerende direktør Randi Øgrey.

Hun påpeker at det er viktig og bra at krisepakken gjelder for alle redaktørstyrte medier.

– Vår rolle er faktisk å levere informasjon, og det sa også kulturministeren i talen sin. Det var fint. I tillegg sa han at dette skal på høring, som betyr at vi kan komme med forslag til forbedring. Nå er vi glade for at et forslag ligger på bordet, også får vi se om den treffer.

