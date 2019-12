KJENTE EPSTEIN: Celina Midelfart, her i bryllupet til prinsesse Madeleine og Chris O'Neill i 2013. Foto: Mattis Sandblad

Celina Midelfart til DN: Epstein inngikk i forretningsmessig bekjentskapskrets

Ifølge logger fra den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epsteins privatfly, var Celina Midelfart passasjer flere ganger på slutten av 90-tallet.

Til Dagens Næringsliv sier Celina Midelfart at hun ikke hatt kontakt med ham siden.

– Jeg hadde penger plassert hos Bear Sterns under hans ansvar på midten av 90-tallet da jeg studerte i New York. Han inngikk i en felles forretningsmessig bekjentskapskrets. Jeg har ikke hatt noe med ham å gjøre siden 96/97, skriver Midelfart i en melding til avisen.

Den amerikanske milliardæren ble dømt for overgrep og menneskehandel i 2008, etter at han tilsto å ha betalt en mindreårig jente for sex.

Epstein var siktet og varetektsfengslet for nye anklager, da han i sommer ble funnet død på cellen sin.

Se og Hør siterer en FBI-agent ved den amerikanske ambassaden i Stockholm på at de ønsker å spørre Midelfart ut om forbindelsen.

Ifølge Kapital er hun Norges 328. rikeste, med en milliard i nettoformue i 2019.

Publisert: 03.12.19 kl. 07:39 Oppdatert: 03.12.19 kl. 07:52

