SÅ POTENSIALET: Kanadiske CBC så potensialet i VGs avsløring. Resultatet er en podkastserie lager av VG-journalist Håkon F. Høydal, programleder Daemon Fairless og producer Chris Oke. Foto: KRISTER SØRBØ

VG-avsløring blir internasjonal podkast

To år etter at VG avslørte hvordan verdens største overgrepsnettsted ble drevet av australsk politi, går VG sammen med kanadiske CBC for å lage høstens internasjonale krimpodkast.

Podkasten får tittelen «Hunting Warhead». I seks episoder fortelles historien om den internasjonale politioperasjonen mot et av verdens største overgrepsnettsteder, som VG avslørte høsten 2017, og historien om hvordan en ung kanadier endte opp som lederen for verdens største overgrepsnettsted.

Lytteren får også høre fra «Warheads» slekt, venner og nære.

– Dette er en banebrytende podkast. Det er den første virkelig internasjonale krimpodkasten, hvor vi er i Australia, USA, Canada og Norge. Det gjør at jeg virkelig tror dette har stort internasjonalt potensiale, sier producer Chris Oke.

VG-journalist Håkon F. Høydal forteller at de i arbeidet med VGs avsløring kom i kontakt med så mange spennende personer.

– Vi fikk så mange utrolige historier som det ikke var rom til i vår egen avsløring, som fokuserte primært på politioperasjonen. Det var grunnen til at vi ønsket å fortelle historien bredere. Da er en podkast det perfekte mediet, sier Håkon F. Høydal, journalist i VG og co-producer for serien.

I STUDIO: Deler av podcasten er spilt inn i VGs podkaststudio. F.v. producer Chris Oke, programleder Daemon Fairless, sammen med VGs Håkon F. Høydal og Einar Otto Stangvik. Foto: Natalie Remøe Hansen

Internasjonale forventninger

En måned før podcasten lanseres er det allerede forventninger til resultatet. New York Magazines «The Vulture» nevnte nylig podcasten som en av åtte de ser mest fram til å høre.

Podkasten vil slippes internasjonalt 5. november. Abonnenter av VG+ får tilgang til serien på forskudd fra 19. oktober.

Chris Oke fra CBC er producer for podkasten, og har tidligere arbeidet med undersøkende krimserier som «Someone Knows Something» og «Uncover», som også er populære blant podkast-lyttere i Norge.

Fredag presenterte han podcasten på konferansen Radiodager i Oslo, sammen med programleder Daemon Fairless.

Oke så umiddelbart potensialet for en krimserie, da han leste VGs avsløring første gang.

Stort persongalleri

– Jeg kunne se scenene for meg, og høre hvordan det ville høres ut i en podkast. Historien har så mange karakterer: journalistene i VG, det australske politiet, ofrene, og selvsagt «Warhead» selv. Enhver fortelling med et slikt persongalleri, med så mange tidslinjer og utfordringer, er nesten garantert å bli en besnærende podkast, sier Oke.

Få en smakebit og abonnér på podkasten på iTunes eller Spotify.

WARHEAD: Hvordan kunne en sjenert tenåring fra en liten by i Canada forvandles til Warhead, lederen for et av verdens største overgrepsnettsteder på det mørke nettet? Høstens podkast leter etter svaret. Foto: Privat

Dette er første gang VG inngår i et redaksjonelt samarbeid med et internasjonalt nyhetsmedium for å lage en podkast.

– Vårt mål har hele tiden vært å få så mange som mulig til å høre denne utrolige historien. Vi vet at nordmenn hører på engelske og amerikanske podkaster, men det er ekstremt få utenfor Norge som hører på norskspråklige podkaster – naturlig nok, sier Høydal.

Overrasket over omfanget

Han kontaktet CBC i fjor høst med et forslag om å etablere et samarbeid. Etter måneder med forhandlinger, var VG og CBC endelig klare til å begynne samarbeidet i januar i år.

SAMARBEID OVER ATLANTEREN: Chris Oke og Daemon Fairless ble umiddelbart grepet av VGs avsløring. Her med VGs Håkon F. Høydal. Foto: KRISTER SORBO

Det har vært en krevende serie å lage, forteller programleder Daemon Fairless.

– Overgrep er et vondt tema, samtidig som det er viktig å forstå. Vi ville skape en podkast som griper deg som en krimfortelling, samtidig som vi aldri vil bli sensasjonalistiske, sier han.

Arbeidet med podkasten har gitt ham fler overraskelser.

– Historien grep meg fra første stund. Den tok stadig nye veier, og vi ble hele tiden overrasket over hvordan den utviklet seg. Ingen av oss visste omfanget av hva «Warhead» hadde gjort på det mørke nettet. Jeg tror både Chris, Håkon og jeg ble overrasket over hva som skjedde helt mot slutten, da han ble dømt i retten i Nashville, sier han.

Får en smakebit og abonnér på podkasten på iTunes eller Spotify. VG+-abonnenter får hele podkasten to uker tidligere.

