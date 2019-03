SA OPP JOBBEN: Monica Marcella Kjærstad (46) sluttet i jobben som lærer, fordi skolen ikke ga elevene gyldig fravær for å klimastreike. Foto: Trond Solberg, VG

Sa opp jobben for klimastreiken: – Viktigste demonstrasjonen på 2000-tallet

Monica Marcella Kjærstad (46) sa opp lærerjobben for å støtte elevenes klimastreik. Hun kjemper for at hennes generasjon må ta ungdommene på alvor.

– Min generasjon hadde et annet skolepensum enn det er i dag, og mange henger nok etter i en helhetsforståelse av klimakrisen. Det er vår generasjon som burde streiket for klimaet, og ikke ungdommen slik som det har blitt i dag, sier Kjærstad (46) til VG fredag ettermiddag.

Fredag har tusenvis av barn og unge over hele Norge streiket for klimaet.

– Det er fantastisk fint å se at det nå blir så stort. Endelig skjer det noe, selv om det burde blitt gjort for lenge siden, sier Kjærstad, som mener dagens streik er den viktigste demonstrasjonen på 2000-tallet.

«Ikke rart ungdom er sure på oss» skriver VG-kommentator Astrid Meland om ungdommens streik. «Lenge før klimastreikerne ble født, sa politikerne at de skulle ordne opp. I stedet arver de unge et kjempeproblem», skriver Meland. «Som å spytte ungdommen rett i fjeset», mener tre klimaaktivister fra Hordaland.

VG har tidligere skrevet om at ingen fylker i Norge gir elevene gyldig fravær for å delta i klimaprotestene. Dette er årsaken til at Kjærstad har sagt opp sin faste jobb som lærer på en skole i Spydeberg i Østfold.

– Det føles fremdeles helt riktig. Jeg mener dette er en del av ungdommens viktige, demokratiske rettigheter. Slik som det er nå vil jeg ikke fortsette å jobbe på en skole som ikke støtter ungdommene, sier Kjærstad. Hun er også 2.-kandidat i Miljøpartiet De Grønne i Indre Østfold.

VG har tidligere fredag skrevet om at flere lærere rundt om i landet støtter elevenes valg om å bli borte fra skolen for å streike for klimaet.

– Jeg synes det er fint at ungdommen tar et standpunkt og gjør noe med det. Det er vanskelig ikke å støtte elevene, sa lærer Tor Magnus Næsset ved Grevlingen ungdomsskole i Vestby.

