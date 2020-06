SOMMER OG SOL: Det blir varmt over store deler av Norge denne uken. Foto: Hanna Kristin Hjardar / VG

Nå kommer supervarmen

Denne uken vil det igjen være sydentemperaturer flere steder i landet. Til helgen er det derimot fare for regn.

Nå nettopp

Det blir igjen uvanlig varmt i store deler av landet denne uken. Fra tirsdag av vil gradestokken stige opp mot 30 grader flere steder.

– Det er ikke vanlig sommervarme for Norge det her. Selv om vi har perioder med så høye temperaturer er det ikke vanlig.

Det sier vakthavende meteorolog Siri Wiberg ved Meteorologisk institutt.

Østlandet og Innlandet vil se temperaturer mellom 25 og 30 grader, noe Wiberg forteller er uvanlig høyt.

– Den varmen i Sør-Norge er uvanlig her til lands, hvor det pleier å ligge mellom 20 og 25 grader i juni.

SOL: Østlandet får nok en uke med temperaturer opp mot 30 grader. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Sydentemperaturen tilbake

Østlandet legger den kjølige helgen bak seg, og så fort solen titter frem tirsdag vil temperaturen begynne å stige.

– Resten av uken ser veldig bra ut på Østlandet. Det er litt mer usikkert når vi kommer til helgen. Da kan komme litt nedbør, sier Wiberg.

Søndag er det størst sjanse for regn, selv om meteorologen ikke utelukker at det kan dukke opp en og annen byge i løpet av uken.

– Det er litt typisk at det kan dukke opp byger når man har hatt en god varmeperiode, men det blir stort sett tørt og pent vær fra tirsdag av.

For Innlandets del vil temperaturene ligge mellom 25 og 30 grader, og det blir sol.

les også Redningsselskapet øker beredskapen i finværet – tre drukninger til nå i helgen

Tåke og regn i sør

Pågangsvind og lave temperaturer i havet sørger derimot for en litt kaldere uke på Sørlandet.

– Der blir det nok ikke fullt så varmt som i indre strøk av landet, og temperaturen vil nok ligge rundt 22 grader, forteller meteorologen.

Det kan også komme både tåke og byger over Sørlandet.

– Det avhenger av vindretningen, men jeg tror det blir relativt greit vær der også, sier Wiberg.

les også Oransje farenivå i flere fylker: To registrerte 50-årsflommer

Sommer på Vestlandet – frem til helgen

Et høytrykk over hele Sør-Norge sørger for at også Vestlandet får perioder med sol.

– Frem mot lørdag er temperaturen stigende på Vestlandet, fra rundt 20 grader på tirsdag, til rundt 25 grader på lørdag.

Det er lørdag som får høyest temperatur på Vestlandet denne uken, men på søndag ventes det regn der også.

– Det kan dukke opp en og annen ettermiddagsbyge, men det først lørdag kveld og søndag det kommer skikkelige byger. Søndag kan det komme kraftig regn, sier Wiberg.

REGN PÅ VESTLANDET: Sommeren holder nok ikke hele uken på Vestlandet, der det kan komme kraftig regn til helgen. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Prognosene er litt mer usikre for Trøndelag sin del, men det ser ut til å bli en fin uke også der, forteller meteorologen.

– Trøndelag får mye fint og relativt varmt vær, men det er utrygt for ettermiddagsbyger hele uken.

Temperaturen vil ligge mellom 20 og 25 grader, men torsdag kan det komme nordavind som gjør det kaldere.

– Det er ikke snakk om en dramatisk temperaturendring, det blir nok bare 20 grader i stedet for 25, sier Wiberg.

les også Klimaforskerens «spådom»: Slik blir juli-været i Norge

KALDERE: Gradestokken kryper neppe over 20 grader nord i landet. Bildet er fra Tromsøs bystrand Telegrafbukta i 2014. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Kaldt i nord

Ytre strøk i Nordland får nok ikke se gradestokken stige over 15 grader denne uken, men de får perioder med sol.

– I indre strøk kan det krype opp mot 20 grader, dersom det kommer fralandsvind.

Torsdag er det fare for regn, og det er det også i Troms og Finnmark.

– Det vil treffe Troms på ettermiddagen. Også onsdag kan det komme litt regn, men ikke store mengder, forsikrer Wiberg.

Troms og Finnmark vil stort sett se det samme været, som vil være preget av skyer og lave temperaturer.

– Det vil gradvis bli kaldere der utover uken, og fra rundt 20 grader til bare ti i helgen.

På Spitsbergen vil det være oppholdsvær fram til midten av uken, med litt regn av og til.

– De har ikke de helt store sommertemperaturene. Det blir nok en syv-åtte grader, men det vil være tåke og lett regn. Så det blir ikke veldig fint vær der, avslutter Wiberg.

Publisert: 22.06.20 kl. 22:25

Fra andre aviser