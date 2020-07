SPANIA: Fra 15. juli kan du igjen reise til Spania. Foto: Mona Langset

Stor pågang hos charterselskapene

I timene etter at de nye reiserådene ble annonsert hadde turoperatør TUI en bestillingsøkning på 300 prosent sammenlignet med sist uke.

Klokken 12 fredag kom utenriksdepartementet og helsemyndighetene med nye råd til nordmenn som ønsker å reise til utlandet.

– For oss som virksomhet er dette en gledens dag. Vi har forventet oppdaterte reiseråd etter at Danmark var tidlig ute med å løse opp, det er godt å få det bekreftet, pressevakt i TUI Kevin Brevik til VG.

Fredag la Folkehelseinstituttet frem sine vurderinger for hvilke land som kan åpnes i Schengen og EØS-området. Du kan nå reise uten karantene til og fra alle land i EØS- og Schengen-området, med unntak av Portugal, Ungarn, Kroatia, Romania, Bulgaria og Luxembourg.

Charterselskapene TUI og Ving puster nå lettet ut.

– Det har vært pågang, det kan jeg fortelle, sier Brevik.

I timene etter reiserådene kom, opplevde TUI en økning i bestillinger på 300 prosent sammenlignet med sist uke, forteller Brevik.

De to charteravgangene til Rhodos og Kreta 19. juli er utsolgt. Påfølgende avganger den 26. juli til samme destinasjon nærmer seg også utsolgt.

– Høstreisene begynner også å ta seg opp, mens vinterreisene er foreløpig stabile, sier Brevik.

Grønne områder

Kartet med de grønne områdene vil bli oppdatert hver 14. dag, så situasjonen kan derfor endre seg på kort tid. De fleste land i Europa er i gang med å løsne opp på restriksjonene, men regler finnes fortsatt. Ikke minst lokale variasjoner.

Les mer: Dette må du vite før sommeren sydentur.

– Landene er preget av corona, selv om de er grønne på vårt kart. Det er viktig å sette seg inn i situasjonen dit man velger å reise, sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tidligere fredag.

Åpen for å sette inn flere fly

Brevik i TUI forteller at mulighetene for å sette inn flere fly blir vurdert fortløpende.

– Vi ser litt på mulighetene for andre reisemål. Grunnen til at vi har sett til Hellas i første omgang er fordi vi har hatt tett dialog med greske myndigheter, sier han.

Nye reisemål på listen vil antagelig være Mallorca, Kypros og Italia, ifølge Brevik.

Bulgaria, Portugal og Kroatia er uaktuelt slik situasjonen ser ut i dag.

– Vil pågangen kunne øke prisene?

– TUI sine priser er styrt av etterspørselen. Når det gjelder flyene her nå, gjør vi ikke endringer. Vi vil jo gjerne sende folk ut nå for å få stabilitet igjen, sier Brevik.

Mer forutsigbarhet

Pressekontakt i Ving Marie-Anne Zachrisson sier til VG at de er veldig positive til at det nå er mer konkrete reiseråd til Europa og at de forventer en trend med flere bestillinger de nærmeste dagene.

– Vi opprettholder at vi begynner å fly charterfly 22. august, men det er muligheter for å reservere reiser via Ving basert på rutefly. Det starter allerede nå på mandag, sier hun.

Zachrisson sier det vært stor interesse for reiser i høst og neste sommer. Så lenge de grønne områdene forblir grønne, vil Ving fortsette å fly dit.

– Vi er glade for at kundene nå kommer seg av gårde og det er flott for oss å ha mer forutsigbarhet utover høsten og vinteren.

