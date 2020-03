Corona-fast: Vennegjengen fra Stavanger har vært på skiferie i Østerrike. Nå kommer de seg ikke videre fra flyplassen i Salzburg. Fra venstre: Patrick, Gabriel, Per, Sarah, Sander Seber, Akira Bentley, Lasse og Tord. Foto: Privat

Erlend (20) sitter corona-fast i Østerrike: – Veldig surrealistisk

Flere nordmenn får ikke reist hjem fra utlandet etter kansellerte flyreiser. – Mange norske reisende opplever nå at de er i en vanskelig situasjon, sier Utenriksdepartementet.

Utenriksdepartementet frarådet lørdag reiser til alle land som ikke er strengt nødvendige. I en pressemelding ba de samtidig nordmenn i utlandet vurdere å reise hjem snarest.

Reiserådet gjelder i første omgang til 14. april.

Erlend Ungvary (20) har vært på skiferie i Østerrike med vennegjengen sin siden 7. mars. Alle er fra Stavanger og skulle egentlig reise hjem i dag. Fredag fikk de derimot beskjed fra Norwegian at flyreisen er kansellert.

– Vi har prøvd å ringe Norwegian i hele dag, uten å få svar, og har heller ikke fått noen ombookinger. De sier til media at de er her for å hjelpe oss og få oss hjem, men vi har ikke fått noe hjelp eller informasjon i det hele tatt. Vi vet ingenting om rettighetene våres, sier Ungvary til VG fra flyplassen i Salzburg.

Neste fly går ikke før onsdag 18. mars.

– Det har vært en anspent og rar stemning i dag. Vi vet ikke hva vi skal gjøre, og føler at vi står i denne situasjonen helt alene. Det er ikke støtte å få fra flyselskapene, og Utenriksdepartementet henviser bare til flyselskapene igjen.

Skiferie: Erlend Ungvary sammen med kompisen Sander Seber på skitur i Østerrike. Foto: privat

– Frustrerende

Ifølge Folkehelseinstituttet er minst 377 av de coronasmittede i Norge akkurat nå blitt smittet i Østerrike. 127 tilfeller er fra Italia, mens 156 har blitt smittet i Norge.

Ifølge VGs opptelling er det totalt 994 coronatilfeller i Norge.

– Føler dere at dere er trygge?

– Tidligere i uka har det vært OK og god stemning. Planen var å stå på ski i dag også og kose oss, men denne dagen har blitt helt kuttet ut av ferien, sier Ungvary, sier han og legger til:

– Det er denne uken det har blitt dramatiske tilstander, det eskalerte sykt fort. Vi kunne aldri sett for oss dette når vi dro: at flyet vårt skulle bli kansellert og vi må rett i hjemmekarantene i fjorten dager når vi først kommer hjem. Det er veldig surrealistisk.

Fredag kveld er vennegjengen fortsatt usikre på hvordan de skal komme seg hjem. Planen var å ta tog til Munchen og videre til Amsterdam for ta fly hjem derifra. Så ringte de legevakten i Stavanger, der fikk de beskjed om at de ikke kunne bevege seg ut av landet.

Når de ringte Utenriksdepartementet (UD) fikk de derimot beskjed om at det går fint så lenge de ikke har symptomer på coronavirus.

– Det er frustrerende når vi ikke får beskjed og må ringe selv, sier han.

– Krevende tid for Norwegian

Talsperson i Norwegian, Astrid Mannion-Gibson, sier hun ikke har mulighet til å kommentere enkeltsaker, men svarer på generelt grunnlag:

– Dette er en svært utfordrende og krevende tid for flybransjen og Norwegian. Vi er fryktelig lei oss for at dette berører så mange av våre kunder og jobber på spreng for å finne løsninger for passasjerer som enda ikke har kommet seg hjem. Vi beklager at dette tar tid, men ber samtidig om forståelse for at dette er en ekstraordinær situasjon.

Råd fra Utenriksdepartementet

– Mange norske reisende opplever nå at de er i en vanskelig situasjon. Utenrikstjenesten arbeider intensivt med å bistå norske borgere i utlandet som sterkt berørt av corona-pandemien. Av kapasitetshensyn og ut fra lovpålagt taushetsplikt kan vi ikke kommentere enkeltsaker, sier Ingrid Kvammen Ekker, pressetalsperson ved UD til VG.

Fredag ettermiddag ble det klart at UD fraråder reiser til USA og Frankrike på grunn av utbredelsen av coronaviruset.

Videre henviser hun til en informasjonside om reiser og coronavirus.

Der skriver UD blant annet at nordmenn som ikke kommer seg hjem som følge av innstilte flyavganger må ta kontakt med flyselskapet eller reisebyrået, og forsikringsselskapet. Spørsmål om reiseforsikring må også rettes dit.

Norske myndigheter har ikke anledning til å hente norske borgere som sitter i karantere i utlandet. UD har også svært begrensede muligheter til hjelpe norske borgere som settes i karantene i andre land. Ethvert land står fritt til å innføre tiltak og restriksjoner for å forsøke å hindre videre smitte.

Deres beste råd til nordmenn på reise i utlandet er å følge med på informasjon og oppdateringer om koronaviruset, og følge råd fra lokale myndigheter.

Helsedirektoratet oppfordrer norske borgere til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendige, både innenlands og utenlands. 12. mars bestemte også helsemyndighetene at alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Tiltaket har tilbakevirkende kraft fra 27. februar.

