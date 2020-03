Syv historier vi anbefaler deg å lese nå

Synes du tiden går sakte? Fortvil ikke: Nå har vi i VG+ samlet syv av våre aller beste historier. Godt lesestoff får tiden til å fly!

Den spesielle situasjonen Norge er i nå gjør at vi tilbringer mye mer tid hjemme. Historiene vi har valgt ut til deg er blant våre beste og mest leste. God lesing!

Vandreren

I fire tiår var «Vandreren» fryktet og beryktet blant hytteeiere og lensmenn. Han ble dømt for 650 innbrudd. Hva drev ham? VG banket på døren hans - før han døde.

Vandreren er en VG-spesial fortalt over fire kapitler. Ønsker du å dykke enda dypere i historien finner du en podkastserie i fire deler på iTunes og Spotify.

Les første kapittel av «Vandreren» her.

Hemmelig kriger ble sjef for Norges elitesoldater

Han har jaktet Al-Qaida-terrorister og Taliban-soldater i Afghanistan og kjempet bak fiendens linjer i noen av vår tids blodigste konflikter. Ole Christian Emaus er ektemannen og tobarnspappaen som alltid sto på beredskap som spesialjeger. Kan krig og kjærlighet kombineres?

Les historien om Norges elitesoldater her.

Foran stupet sitter Ståle (45) med foten på gasspedalen.

Han er en advokat med samboer og to barn. Har stort hus og tre utdannelser, er utadvendt og talefør. Han er også spillavhengig med over fire millioner i gjeld. Og han risikerer fengsel. Planen er å tråkke pedalen helt ned, så bilen får nok fart ut mot stupet.

Les Ståles historie her.

Historien om Terje Utedass

Da Terje ble IQ-testet og sendt bort som barn, brøt moren fullstendig sammen. Det skulle bli starten på gåten Terje «Utedass»

Les historien om Terje Utedass her.

#VGPRIDE

– Grunnen til at jeg ikke har snakket om det, er at jeg ikke har følt at noen har krav på å vite det, sier Fredrik Solvang. Ni homofile snakker ut om usikkerheten de har følt på – og stoltheten de nå bærer på.

Les alle intervjuene her.

«Hei du som satt alene i går. For en taper du er.»

På Instagram møter hun 19.000 følgere med et stort smil. Hun tror de tenker at hun blir bombardert med invitasjoner til fancy middager og kule fester. Virkeligheten for Martine (22) er en helt annen.

Les Martine, Thomas og Bernt Willys historier om ensomhet her.

Campen for tilværelsen

I 20 år har Snefrid (63) og Erik (66) dyrket livet i telt og vogn. For «Ja vi elsker camping»-paret starter sesongen i romjulen – sammen med katter, pelikaner og ugler i alle fasonger. Med 7,1 millioner gjestedøgn i året opplever nå norske campingplasser en ny vekst.

Bli med inn i vogna til Snefrid og Erik her.

