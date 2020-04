FORBERDT PÅ MER: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tror en brems-strategi øker risikoen for at smitte ukontrollert kan blusse opp i samfunnet igjen, og sier at vi må regne med å få importtilfeller av smitte i Norge. Foto: Fredrik Varfjell

Espen Nakstad tror svensk brems-strategi er feil

Den assisterende helsedirektøren tror brems-strategien som har blitt brukt i Sverige er feil, men vil ikke anslå hva som er mest riktig på sikt.

Det var i et intervju med NRK onsdag morgen at Nakstad påpekte at han tror den svenske brems-strategien er helt feil:

– Jeg tror den litt teoretiske tanken om at hvis man har mange syke til enhver tid, litt brems-strategi som man kjører i Sverige, og at det da er mye lettere å kontrollere, det tror jeg er helt feil, sier han til kanalen.

Når VG spør om han kan utdype hvorfor han mener denne strategien er feil, svarer Nakstad:

– Vi ser at land som har forsøkt en slik brems-strategi, slik som Storbritannia og Sverige, raskt har måttet gå over til en kraftigere slå-ned strategi for å få kontroll på smittespredningen.

Han forklarer i en e-post til VG at jo flere som har aktiv coronavirus-smitte i samfunnet samtidig, desto større er ringvirkningene: Flere må isoleres og i karantene, testes og smittespores. Det blir en økt belastning for helsevesenet når flere må på sykehus, og for store pasientgrupper som dermed får utsatt planlagte behandlinger, samt økt forbrukt av smittevernutstyr.

– Det vil være betydelig større risiko for nye, ukontrollerte store utbrudd av smitte når mange i samfunnet er syke samtidig.

Det kan føre til at man igjen kan bli nødt til å innføre nye og svært omfattende tiltak for å få kontroll, understreker han.

– Det er liten tvil om at det krever mindre inngripende tiltak å håndtere en situasjon med få covid-19-syke personer i samfunnet sammenliknet med mange syke personer.

Her forklarer Sveriges smittevernepidemiolog Anders Tegnell at han har snakket med norske kolleger og vil teste flere på eldrehjem:

Mindre fokus på strategi-forskjeller internasjonalt

Nakstad understreker at det likevel alltid være en risiko for ny oppblomstring av sykdomstilfeller ved begge strategiene, og sier at man internasjonalt har sluttet å fokusere så mye på forskjellen mellom dem.

– Veien videre må stakes ut mens man går, og ingen av de to strategiene vil kunne redusere antallet smittetilfeller til null før vi får immunitet gjennom en effektiv vaksine eller viruset eventuelt muterer til en mindre sykdomsfremkallende variant. Hva som er den beste strategien på lang sikt vet derfor ingen, sier han.

Først når man har mer kunnskap om viruset, immunitetseffekter og vaksine kan man ta stilling til hva som har vært den beste strategien på lang sikt, mener han.

– Det er også den norske strategien per i dag, at vi må få kontroll på smittesituasjonen og innhente mer kunnskap, samtidig som vi planlegger for at det kan komme mange behandlingstrengende pasienter på et senere tidspunkt.

– Akkurat nå er det stor forskjell i tallene. Hvordan vurderer du hvor vi og vårt naboland er i sykdommen nå, og med tanke på utvikling i ukene fremover?

– Utviklingen framover avhenger nok av hvor mye man lykkes i å begrense kontakten mellom mennesker i de ulike landene, og hvor effektive test- og sporingssystemer man klarer å benytte. Bildet kan fort snu og derfor må vi være forberedt på å følge smittesituasjonen nøye i tiden framover.

– Vil få import av smittetilfeller

Nakstad sier det er umulig å si hvor lenge viruset vil sirkulere globalt, og at det også er vanskelig å spå hvordan ulike land vil stille seg til reiseaktivitet og karanteneregler på lengre sikt.

– Vi vil nok uansett måtte ha kontakt med utlandet i framtiden og vi vil derfor få import av smittetilfeller som må håndteres. Hvordan smittesituasjonen vil være i Norge, Sverige og andre land om noen måneder vet ingen.

Tirsdag varslet norske myndigheter at vi skal slippe opp på de strenge smittevernreglene. Blant annet skal hytteforbudet oppheves og skolene åpnes må de laveste trinnene, men det er ikke gjort noen endringer i karantenereglene og rådene ved utenlandsreiser.

Det gjeldende reiserådet fra norske myndigheter er at man bør unngå utenlandsreiser som ikke er «strengt nødvendige». Man må i karantene dersom man kommer fra Finland eller Sverige også - men for disse landene er det et unntak hvis man har reist mellom arbeidssted og boligen sin.

Se alle tiltakene myndighetene forandrer på og når det vil skje her.

Onsdag ettermiddag har Norge 93 døde som følge av coronaviruset. Sverige har 687 dødsfall til sammenligning. I forrige uke sa svenske myndigheter at det er etterslep på tallene som viser antall døde i Sverige, fordi det kan ta tid å rapportere dem inn.

Sveriges smittevernepidemiolog Anders Tegnell har tidligere sagt at han ikke forstår grensestenging som et godt tiltak når spredningen allerede finnes i et land, men svenske myndigheter har etterhvert som viruset har spredd seg også anbefalt innbyggerne å unngå utenlandsreiser, anbefalt hjemmekontor i større grad og satt taket for hvor mange mennesker som kan samles til arrangementer lavere.

Tirsdag foreslo den svenske regjeringen en lov som skal gi dem større myndighet til å agere raskt i møte med viruset. Men rådene deres er i større grad basert på tillit enn regler. For eksempel er barneskoler og barnehager åpne.

Tegnell er ikke overbevist om at det blir store forskjeller i utfallet av virusutbruddet til slutt - selv om Norge og Sverige har håndtert virusutbruddet med ulik strategi til nå. Samtidig har han presisert at selv om landene har ulike strategier, er målet det samme: Å minske spredningen av viruset.

