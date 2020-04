STENGT: Hoppanlegget i Holmenkollen har årlig enorme besøkstall. Oslo kommune har stengt anlegget på ubestemt tid på grunn av coronaviruset. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Misnøye med regjeringens redningsplan: - Utsetter bare konkursene

Reisearrangører i krise må tilbakebetale reiser for flere hundre millioner kroner. Hovedorganisasjonen Virke mener regjeringens nye redningsforsøk bare utsetter konkursene.

Nå nettopp

Det har vært full stopp i turistnæringen i Norge på grunn av corona-krisen. Og reisearrangører har meldt om en inntektssvikt på 91 prosent i mars.

Og de som må betale tilbake avbestilte turer har havnet i en svært presset situasjon, fordi utgiftene til refusjoner per i dag ikke dekkes av krisepakkene til regjeringen. Og de lider når tilbakebetalingen må skje innen 14 dager ifølge pakkereiseloven.

Nå vil imidlertid regjeringen gjøre grep for å forsøke å redde flere fra konkurs i den kriserammede bransjen. Det går frem i en epost til VG søndag kveld der barne og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og næringsminister Iselin Nybø foreslår tiltak.

les også Tomme turistattraksjoner – frykter konkursras over påske

Regjeringen foreslår å forlenge pakkereisearrangørenes frist for å tilbakebetale de reisende ved avbestilt pakkereise, fra 14 dager til tre måneder og gis tilbakevirkende kraft.

Fløyen i Bergen er normalt blant Norges ti best besøkte turistattraksjoner. Lørdag klokken elleve var det sol og blå himmel, men ikke en sjel å se da VGs journalist besøkte fjelltoppen. Foto: Frank Haugsbø

– Dette forslaget, sammen med de andre store ordningene, vil gi reisenæringen tid til å områ seg og få oversikt over situasjonen. Med dette grepet kan flere unngå konkurs, sier Kjell Ingolf Ropstad.

Et forslag til midlertidig forskrift til pakkereiseloven skal sendes på høring mandag 6. april, med høringsfrist tirsdag 7.april.

Kristin Krohn Devold: – Vi trenger treffsikre tiltak for et reiseliv i krise

Men det er særdeles tøffe tider i vente for bransjen.

I en undersøkelse gjennomført av Virke, som representerer den største andelen av landets reisearrangører ble det klart at blant de 111 selskapene må refundere reiser for over 330 millioner kroner mars og april.

Hovedorganisasjonen Virke mener at forslaget fra regjeringen ikke vil redde de hardt pressede aktørene.

– Dette løser ikke utfordringen, det bare utsetter konkursene. En betalingsutsettelse var helt nødvendig på kort sikt, men det reisearrangørene trenger er en kompensasjonsordning for refusjoner som følge av pakkereiseloven, skriver Virke-direktør Ivar H. Kristensen i en sms til VG.

Bestilt fly, båt, pakkereise eller hotell? Få med deg den store avbestillingsguiden på VG+

Men næringsminister Iselin Nybø mener at tiltaket vil gi et pusterom for bedriftene.

– Dette gjøres for å avhjelpe en krevende situasjon for en viktig del av norsk reiseliv. Det vil gi et etterlengtet pusterom for bedriftene, og det gir myndighetene mulighet til å få bedre oversikt over situasjonen. Å få på plass disse tiltakene har vært helt nødvendig for at vi skal ha et velfungerende reiseliv også etter at smitteverntiltakene oppheves, sier Nybø.

les også Hemsedal uten skiturister: – Det er veldig spesielt

Virke-direktør Kristensen mener det forøvrig blir feil at reiselivsnæringen selv ikke har oversikt på nåværende tidspunkt.

– Virke har gjentatte ganger informert regjeringen om at den generelle ordningen ikke hjelper tilstrekkelig. Vi håper nå at Stortinget følger opp sin tidligere merknad og sikrer at det kommer en egen kompensasjonsordning for reisearrangørene, skriver Kristensen.

Publisert: 06.04.20 kl. 06:23

Les også

Fra andre aviser