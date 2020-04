STILLE: Hemsedal var folketomt i påsken og har tapt enorme summer denne vinteren. Foto: Gisle Oddstad

Her rammer arbeidsledigheten verst: Hemsedal beregner krisetapet til 500 millioner kroner

Hemsedal har hatt landets høyeste arbeidsledighet under corona-krisen. Nå trenger skibygda hjelp etter et økonomisk tap, som beregnes til en halv milliard kroner.

Skadevirkningene er i ferd med å bli enorme for Hemsedal etter at høysesongen har forsvunnet dette året.

– Vi har ikke registrert konkurser ennå, men det er mulig dette vil endre seg. Hemsedal er nå på landstoppen når det gjelder arbeidsledighet og har en ledighet på 30 prosent. Det er en førsteplass vi på ingen måte vil ha, men som vi dessverre har, sier Hemsedal-ordfører Pål Terje Rørby til VG.

Nav-statistikk viste at det var 1 prosent av arbeidsstyrken i Hemsedal, som var registrert som helt ledige i februar. Det var før corona-krisen slo til.

Og den slår spesielt hardt i enkelte kommuner.

I Hemsedal har per i dag hver fjerde person av arbeidsstyrken søkt dagpenger. Og Nav opplyser at 30,6 prosent av arbeidstyrken var arbeidsledige ved siste gjennomgang på kommunenivå, ved inngangen til denne måneden, i kommunen som har rundt 2500 innbyggere.

I seks kommuner i Norge er andelen dagpengesøkere nå mer enn hver femte person av arbeidsstyrken og flere andre følger faretruende nær. Kjente skidestinasjoner er spesielt hardt rammet.

Men også kommuner nær Oslo Lufthavn Gardermoen og flere kommuner på Vestlandet har blitt svært tøft rammet (se faktaboks).

Her rammer arbeidsledigheten verst Prosentandel av arbeidsstyrken som har søkt dagpenger: Sykkylven: 27,6 prosent Hol: 25,6 prosent Hemsedal: 25 prosent Trysil 23,9 prosent Aurland: 21,5 prosent Ullensaker: 20,1 prosent Gol: 19,2 prosent Øystre Slidre: 18,7 prosent Nannestad: 18,6 prosent Bykle: 17,8 prosent NAV opplyser at ledighetstallene og antall dagpengesøknader ikke viser helt det samme. Man kan registrere seg som arbeidssøker uten å søke dagpenger eller søke om dagpenger og være delvis ledig. Det vil ikke kommet med i kommunetallene som viser helt ledige. For eksempel var den prosentvise delen av arbeidstyrken som var helt ledige 30,6 prosent i Hemsedal ved utgangen av mars. I Sykklyven var tallet 22,4 prosent og i Trysil var den 21,7 prosent. Antallet dagpengesøknader i Norge per uke: Uke 12: 200 218 Uke 13: 83 198 Uke 14: 49 337 Uke 15: 19 638 Uke 16: 11 802 Kilde: Nav Vis mer

På senvinteren er skistedene bemannet til det maksimale for å kunne håndtere høysesongen i mars og april. Dermed har corona-krisen slått ekstra hardt ut for Hemsedal.

– Vi ser at omsetningstapet for reiselivsnæringen i løpet av disse to månedene er rundt 500 millioner kroner. Dette er høysesongen vår og 40 prosent av omsetningen kommer i mars og april. Når det er helt stengt ned blir det en halv milliard i omsetningstap, sier Rørby til VG.

– Stemningen er fortvilet, men alle som er født og oppvokst her er evige optimister. Vi skal være fremoverlente og tenke løsninger. Vi skal reise oss, sier Rørby.

Han påpeker at hytteforbudet og nedstengingen av skisenteret og turistnæringen var helt nødvendig for en måned siden, men at dette har endret seg nå. Kommunen har nå innrettet helsevesenet slik at de kan håndtere flere enn bygdas egne innbyggere, når hytteforbudet oppheves kommende mandag.

Samtidig kan ikke skisenteret, som sammen med Trysil er landets største, åpnes opp igjen. Trysil opplever også rekordhøye ledighetstall.

– Nesten 24 prosent ledighet er ekstremt, men forhåpentligvis kommer hjulene i gang igjen med tiltakspakker, sier Trysil-ordfører Erik Sletten til VG.

Han ser at krisen kan få langtidsvirkninger, men velger å ha stor tillit til sentrale myndigheter.

– Hvis vi i verdens rikeste land ikke bruker økonomiske virkemidler nå så skjønner jeg ikke noe, sier Sletten.

Samtidig håper han at hytteturistene fortsatt følger myndighetenes råd om å unngå unødvendige fritidsreiser og reiser minst mulig til Trysil en tid fremover.

Også Hemsedal-ordføreren fra Senterpartiet er klar på at det vil kreve økonomisk hjelp å få skibygda på fote igjen.

- Dette blir krevende. Noen får seg andre jobber eller kommer delvis tilbake i arbeid. Det vil bedre seg på sikt. Samtidig har regjeringen uttalt at fase 3 av virus-spredningen fortsatt er foran oss. Om det fører til nye forbud og nedstengninger blir bare spekulasjoner, sier Rørby, som er forberedt på at et par tusen hyttefolk fra neste uke vil returnere til Hemsedal som følge av at hytteforbudet oppheves.

NAV skrev i sin siste melding om ledigheten at den var høyest innen reiseliv og transport, der 26,9 prosent av arbeidsstyrken nå er registrert som helt ledige.

Virke-direktør Ivar H. Kristensen, representerer handels og tjenestenæringen og har medlemmer blant reiselivsaktørene.

Han opplyser at fjelldestinasjonene i Norge omfatter 2000 virksomheter og 14-15.000 ansatte, der en del er sesongarbeidere.

– Det er dramatisk. Dette er distriktene rundt i Norge og det er en viktig næring for nordmenn, men også folk utenfra, sier Kristensen.

Han påpeker at det ikke hjelper slike sesongbaserte destinasjoner å ha åpent i mai igjen. Han så frem til forskriften om låneordninger for næringslivet fredag der man kunne søke om å få dekket faste kostnader i mars, april og mai.

– Men av alle bransjer er det antagelig reiselivet som blir rammet lengst av dette. Fjelldestinasjonene får ikke muligheten til å gjøre dette godt før neste år. Så vi mener at for denne type sesongbaserte virksomheter i reiselivet må denne ordningen fungere mye lenger, sier Kristensen.

