UT MOT PENGESTANS: Gro Harlem Brundtland har tidligere ledet Verdens helseorganisasjon. Hun mener det siste vi trenger, er kutt i støtten dit. Foto: Frode Hansen

Gro Harlem Brundtland ut mot Donald Trumps WHO-kutt

– Det siste vi nå trenger er å angripe WHO, sier Gro Harlem Brundtland til NTB om Trumps stans i pengestøtten til WHO.

Det var på en pressekonferanse natt til onsdag Donald Trump kunngjorde han at han har gjort alvor av truslene om å stanse pengestøtten til Verdens helseorganisasjon (WHO), som er ansvarlige for den globale responsen på coronapandemien.

Støtten vil ifølge Trump stanses mens USA gransker WHOs håndtering.

– WHO har både de nødvendige erfaringer og fullmakter til å ha oversikt over og dele informasjon og samtidig bistå alle land med å få bukt med den pågående coronakrisen, sier Brundtland i en uttalelse til NTB.

Brundtland, som ledet Verdens helseorganisasjon (WHO) for rundt 20 år siden, påpeker også at organisasjonen spiller en viktig rolle for å forebygge kriser som coronapandemien.

Verdens helseorganisasjons budsjett er på 40 milliarder dollar årlig. USA er organisasjonens største bidragsyter – med rundt fire milliarder dollar i året. Det er foreløpig uklart hvor mye penger organisasjonen ikke får som følge av USAs stans i støtten.

UENIG: Helseminister Bent Høie er uenig i at å kutte støtten til Verdens helseorganisasjon Foto: Terje Pedersen

– Norge mener vi må styrke WHO i deres arbeid, ikke svekke organisasjonen. Dette er absolutt ikke tiden for å kutte finansieringen til WHO, slik den amerikanske presidenten foreslår, sier helseminister Bent Høie om kuttet.

Helseminister Høie mener det er naturlig å evaluere arbeidet WHO har gjort når pandemien er over – men at det er for å gjøre dem bedre.

– Svaret på denne situasjonen er mer internasjonalt samarbeid, ikke mindre, sier Høie, og understreker at det er viktigere nå en noen gang

Dette er Verdens helseorganisasjon * Verdens helseorganisasjon, (World Health Organisation, WHO) er FNs helseorgan og ble opprettet 7. april 1948. * WHO har 194 medlemsland og har hovedkontor i Genève i Sveits. Tedros Adhanom Ghebreyesus fra Etiopia er organisasjonens generaldirektør. * Organisasjonen har best mulig helse og levestandard som mål for sitt arbeid. * Store deler av innsatsen går ut på å koordinere arbeidet mot infeksjonssykdommer som malaria og aids, samt å drive kampanjer som fremmer en bedre livsstil. * 31. januar 2020 erklærte WHO en folkehelsekrise som følge av utbruddet av coronaepidemien. * WHO har et budsjett på over 40 milliarder kroner. * USA er organisasjonens største bidragsyter med rundt fire milliarder dollar per år. * Tirsdag kunngjorde president Donald Trump at USA holder tilbake bidrag til WHO på grunn av det Trump mener er unnfallenhet i kampen mot coronaviruset SARS-CoV-2. * Tidligere statsminister og Ap-leder Gro Harlem Brundtland var WHO-sjef fra 1998 til 2003. Kilde: WHO, Wikipedia, NTB (NTB) Vis mer

– Det er mer enn noen gang avgjørende å støtte opp om det viktige internasjonale arbeidet som gjøres for å stanse denne pandemien. Norge jobber sammen med Verdens helseorganisasjon (WHO) i dette arbeidet. Norge har gitt sin støtte til WHO som leder og koordinator i det globale helsearbeidet, sier han og fortsetter:

– Samtidig er det viktig å lære underveis. Verden er i en situasjon den aldri har vært i før og arbeidet vi gjør må evalueres underveis og når vi er gjennom denne pandemien.

Mener Norge bør ta initiativ for å dekke kuttene

SV-leder Audun Lysbakken sier til VG at han mener den amerikanske presidentens siste kunngjøring krever et umiddelbart svar:

– Det Trump gjør nå er elendig og livsfarlig lederskap, og det må ha et kontant svar. Han kan ikke vinne. Rett og slett, sier Lysbakken til VG.

FORESLÅR PENGE-INITIATIV: SV-leder Audun Lysbakken mener Turmps kutt trenger å møtes med et umiddelbart svar. Han beskriver presidentens kutt som «livsfarlig lederskap». Foto: Ola Vatn / VG

Nå mener han Norge umiddelbart bør si at vi er klare til å øke støtten til WHO og så invitere andre land til å gjøre det samme.

– Ved å erstatte Trumps kutt dollar for dollar, kan vi hindre at de får en effekt, sier Lysbakken.

– Det er snakk om veldig mye penger?

– Det er snakk om store penger. Men mye er også uklart. Vi vet ikke helt hvor mye det er snakk om. Men vi vet at da Trump kom med sin «gag-rule» (stanset støtten til abortfremmende organisasjoner journ, anm.) fikk vi en stor koalisjon av land som kompenserte for det, sier Lysbakken.

Hvor mye Norge skal bidra med og hva andelen av et internasjonalt samarbeid for å dekke kuttene skal være, kan vi avgjøre senere, mener han:

– Men det bør være fullt mulig å få til, og nå trengs det internasjonale signalet.

Flere internasjonale ledere uenige i Trumps kutt

FNs generalsekretær António Guterres understreker i en pressemelding at han mener Verdens helseorganisasjon er avgjørende i kampen mot coronapandemien, og at den derfor må støttes.

– Covid 19-pandemien er den farligste utfordringen verden har stått overfor i moderne tid, sier Guterres i uttalelsen. Han er også enig i at responsen må evalueres.

– Men det er ikke tid for det nå.

Zhao Lijian, en talsperson i Kinas utenriksdepartement sier til at de ber USA om å oppfylle forpliktelsene de har overfor WHO, og at kuttet vil ramme alle verdens land, skriver Reuters. På spørsmål om Kina vil bidra med mer støtte, svarer han at Kina vil se på relevante problemstillinger i denne situasjonen.

Publisert: 15.04.20 kl. 11:11 Oppdatert: 15.04.20 kl. 11:57

