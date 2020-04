TESTER: Medisinsk personell tester en beboer med mistenkt coronasmitte ved et pleiehjem i Barcelona. Spania er ikke en del av rapporten til LSE. Foto: QUIQUE GARCIA / EFE

Samme bilde i fem land: Over halvparten av coronadødsfall skjer ved institusjoner

En fersk rapport fra London School of Economics viser at Norge ikke er alene. Nå advarer forskerne mot beboere som kan være smittet uten å ha symptomer.

Oppdatert nå nettopp

VG skrev tidligere denne uken at flere enn halvparten av coronadødsfallene i Norge, har skjedd ved sykehjem eller andre institusjoner.

Fredag var denne andelen 57,8 prosent, altså 93 av 161 dødsfall.

En rapport fra London School of Economics (LSE), publisert fredag, viser en lignende smittefordeling i Belgia, Canada, Frankrike og Irland.

Her utgjør dødsfall ved omsorgsinstitusjoner mellom 49 og 64 prosent av det totale antallet coronadøde.

– Det er i hovedsak to grunner til dette. Personer på omsorgsinstitusjoner ofte er eldre og har underliggende sykdommer. I tillegg er smittevernstiltakene rettet mot å stoppe smitten ute i samfunnet, og ikke på omsorgsinstitusjoner hvor man bor tett og har vanskeligere for å isolere, sier Adelina Comas-Herrera, som er en av forskerne som står bak rapporten.

– Bør teste alle jevnlig

Situasjonen er annerledes i land som Singapore og Australia, der antall bekreftede smittetilfeller er relativt lavt. Her har henholdsvis 20 og 14,2 prosent av dødsfallene skjedd ved institusjoner.

– Her er tallene veldig lave av to grunner. For det første er disse landene i en annen fase av pandemien. I tillegg lærte Singapore mye av SARS-epidemien, og har hatt klare tiltak rettet mot for eksempel sykehjem, sier Comas-Herrera.

Forskerne understreker at testingen varierer i ulike land, og at det reelle antallet dødsfall derfor kan være høyere.

FRANKRIKE: En beboer ved et sykehjem blir testet for coronasmitte. Bildet er tatt 14. april. Foto: Jean-Francois Badias / AP

Comas-Herrera mener landene som har høyt antall dødsfall i institusjoner bør gjøre endringer.

– Problemet er at det virker å være mange asymptomatiske tilfeller av smitte. Isoleringen av smittede baserer seg på symptomer, og derfor klarer de ikke å plukke opp de smittede. De bør begynne å teste alle i hjemmene, både de som bor der og de ansatte, og de bør testes jevnlig, sier Comas-Herrera.

I tillegg foreslår hun å reduserer antallene på hvert hjem, og viser til Sør-Korea, hvor de flytter smittede inn på egne «karantene-sentre», som en mulig løsning.

Advarer mot symptomfrie beboere

I rapporten nevnes disse årsakene til stor smittespredningen ved sykehjem:

Ansatte som jobber mens de er smittet, men ikke har symptomer

Ansatte som jobber ved flere enn én institusjon

Manglende kjennskap til og overholdelse av smittevernrutiner

Utfordringer med å iverksette infeksjonskontroll, samt mangel på smittevernutstyr og desinfiseringsmidler

Begrenset testkapasitet

Problemer med å identifisere coronasmittede utelukkende basert på ytre tegn og symptomer

Den siste årsaken blir særlig tydelig hvis man ser på en studie det amerikanske smittevernbyrået CDC gjennomførte ved en omsorgsinstitusjon i USA.

Her ble 93 prosent av beboerne testet for coronasmitte. Litt flere enn halvparten av de som ble testet, hadde ikke symptomer på testdatoen.

Syv dager senere var bildet endret; da hadde ti av 13 av disse pasientene utviklet symptomer.

– Det foreslår at langtidsinstitusjoner risikerer ikke å identifisere rundt halvparten av covid-positive pasienter gjennom symptombasert testing, skriver forskerne.

Irland: Vil flytte helsepersonell til institusjonene

I Irland er smittesituasjonen ved landets sykehjem omtalt som en nasjonal krise, ifølge allmennkringkasteren RTE.

Spesialist i infeksjonssykdommer, Jack Lambert, mener det store fokuset på akuttsykehusene har ført til at man ikke har lagt en god nok slagplan for institusjonene.

Torsdag sa landets helsedirektør at Irland effektivt har begrenset smittespredning i den øvrige befolkningen, men ikke ved sykehjem. Tiltakene blir ikke iverksatt raskt nok, mener statsminister Leo Varadkar.

Nå har regjeringen lovet ekstra bevilgninger, mer personale og prioritetstesting av beboere og ansatte. I tillegg har de denne uken inngått en avtale med fagforeningene, om at annet helsepersonell som sykepleiere frivillig kan flyttes til institusjoner.

Det loves også bedre overvåking av situasjonen på sykehjem. Comas-Herrera mener dette kan være en god løsning.

– I det øyeblikket du har slikt helsepersonell på plass på omsorgsinstitusjonene, er det ikke lenger bare for omsorg, men blir nesten som et mini-sykehus hvor de som bor der kan behandles, sier Comas-Herrera.

324 beboere døde i Pennsylvania

Det finnes foreløpig ikke en tilsvarende oversikt for USA, men tall fra delstaten Pennsylvania er oppsiktsvekkende.

Onsdag var 3316 beboere ved Pennsylvanias 297 omsorgsinstitsujoner covid-positive – nær en dobling på én uke, ifølge York Daily Record.

324 beboere har dødd siden utbruddet startet. Flesteparten av dem er over 65 år, skriver avisen.

Publisert: 17.04.20 kl. 17:53 Oppdatert: 17.04.20 kl. 18:08

