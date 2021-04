KONTROLL PÅ INNREISE: Innreisende til Norge må registrere seg. Deretter kan man bli oppringt fra det nasjonale kontrollsenteret for innreise. De fire første ukene av senterets eksistens tok kun drøyt halvparten telefonen. Foto: Helge Mikalsen, VG

12.300 svarte ikke da kontrollsenteret for innreise ringte

Kun 16.700 av 29.000 personer som ble oppringt tok telefonen da nasjonalt kontrollsenter for innreisende ringte.

Det viser en ny rapport fra Helsedirektoratet med erfaringer fra de fire første ukene med et nasjonalt kontrollsenter for innreisende til Norge.

– I løpet av rapporteringsperioden er 29.000 telefoner tatt. 16.700 av disse er besvart, skriver Helsedirektoratet.

Kontrollsenteret ble opprettet 15. februar for å styrke kontrollen av innreisereglene for dem som reiser inn til Norge under corona, og for å avlaste kommunene.

De første tre ukene veiledet de innreisende personer om reglene. Fra 8. mars har senteret også fungert som en kontrollfunksjon, der de rapporterer hvem de har vært i direkte kontakt med og i hvilke tilfeller de mistenker brudd til kommuneoverlegene og til Arbeidstilsynet.

Rapporten viser at det er sendt 7.660 SMS med lenke til informasjon på foretrukket språk hvis den innreisende ikke svarer på telefonen i den første fireukersperioden.

FÅR INFORMASJON: Ved innreise til Norge får man informasjon på grensen. I tillegg kan man bli oppringt etter ankomst. Her fra Svinesund påsken 2020. Foto: Gisle Oddstad, VG

Ikke alle blir ringt

Det er ikke alle innreisende som blir oppringt, men hvem som ringes opp prioriteres ut ifra «en samlet vurdering». Ukentlig antar Helsedirektoratet at omkring 25.000 personer i snitt har reist inn i landet i fireukersperioden.

Informasjonen om hvem de skal kontaktet får veilederne via skjemaet man må fylle ut når man vil reise inn i Norge.

Blant annet er det et mål om at samtlige grupper av innreisende skal ha blitt ringt enten én eller flere dager i uken. Hvem man prioriterer å ringe til vurderes også ut ifra smitterisiko knyttet til de ulike gruppene.

VG har stilt Helsedirektoratet spørsmål om hva som er årsaken til at nesten halvparten av dem som er blitt oppringt ikke har svart, om dette er en måte å unngå kontroll på og om det oppleves som utfordrende for kontrollsenteret å få kontakt med innreisende, men har foreløpig ikke fått svar.

Avdekker flere feil ved oppringing

I perioden har det blitt gjort flest oppringinger på norsk, engelsk, polsk, russisk og litauisk.

– Oppringing fra nasjonalt kontrollsenter for innreisende blir i hovedsak tatt godt imot. Det oppleves som god service å få oppringing av veileder som snakker den innreisenes eget språk, er telefonveiledernes tilbakemelding i rapporten.

Dette er blant erfaringene fra telefonveilederne:

Enkelte pendlere er frustrerte fordi de blir ringt fra kontrollsenteret flere dager etter hverandre.

Det er en del feil i innreiseregistreringssystemet – som feil navn eller telefonnummer.

Arbeidsgivere som fyller ut skjema for sine arbeidstagere, fyller ut eget telefonnummer.

Mange har krysset av for at de er unntatt fra innreisekarantene i skjema, selv om de ikke er det.

PÅ VEI TIL KARANTENEHOTELL: Fra mandag 29. mars trådte nye innreiseregler i kraft. De sier blant annet at alle som har vært på «unødvendig» utenlandsreiser skal på karantenehotell. Her er folk på Gardermoen på vei til bussen dit. Foto: Helge Mikalsen, VG

Unntak fra regelverk praktiseres «løst»

Samtidig avdekkes noe feilinformasjon på grensestasjonene – som for eksempel hvem som defineres som å ha en «samfunnskritisk funksjon» og dermed skal unntas karantene, viser rapporten.

– Definisjonen er strammet inn, men bruken av unntaket praktiseres fortsatt «løst», vurderer telefonveilederne. Det varierer om det er den innreisende eller arbeidsgiverne deres som oppgir denne informasjonen.

Usikkerhet for yrkessjåfører

En gruppe kontrollsenteret har prioritert å ringe til er yrkessjåfører. Her avdekkes usikkerhet rundt regelverket.

Blant annet lurer flere på om bilen er et egnet karantenested når det ikke er toalett der. Det er også usikkerhet rundt reglene med fritidskarantene kontra innreisekarantene.

Enkelte tror også de slipper unna innreisekarantene når de har vært på ferie i hjemlandet og fortsatt havner inn under regelverket for yrkessjåfører, men da gjelder reglene for vanlig innreise, ifølge rapporten.