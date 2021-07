ROLIG VAKSINERING: På vaksinesenteret på Grünerløkka åpnet de mandag for drop-in for folk som mangler dose én. Da VG besøkte senteret, var det ingen kø for å få en dose og rolig stemning. Foto: Andrea Gjestvang,VG

Oslo kan få overskudd av doser - vurderer å fremskynde dose to

Fra neste uke kan Oslo få et overskudd av doser. De vurderer om de skal gi dem bort til andre kommuner eller fremskynde dose to.

Av Amna Iqbal

VG skrev tidligere denne uken om at Nesodden og Ullensaker sliter med å få tak i de unge til vaksine. De har derfor valgt å fremskynde dose to.

Oslo sier det ikke har vært noe problem å få fylt opp vaksinetimene. Akkurat nå har de heller ikke et overskudd av doser de ikke trenger på lager.

Men om en ukes tid kan det endre seg.

– Akkurat nå i avslutningen for dose én kan det derimot bli noen doser som sendes til andre kommuner, sier smittevernoverlege Frode Hagen i Oslo kommune til VG.

– Skulle det være doser til over i forbindelse med drop-in timene eller av andre årsaker, kan det være aktuelt i noen tilfeller å bruke dosene på dose to for å unngå å kaste vaksinene, legger han til.

– Dere vurderer altså å fremskynde dose to fremover?

– Ja, vi vurderer å fremskynde det antallet som er nødvendig for å få brukt opp alle vaksinene før de går ut på dato, svarer smittevernoverlegen.

IKKE OVERSKUDD NÅ: Smittevernoverlegen i Oslo sier de ikke flere doser enn de trenger nå: «Dosene som mottas justeres etter det behovet bydelene melder inn. Det har derfor ikke vært ubrukte doser på lager utover det som trengs, da det justeres hver uke med de leveransene vi får fra FHI», sier Frode Hagen. Foto: Andrea Gjestvang,VG

– Det stemmer at det ikke er noe overskudd av doser nå, men ser ut som det kan bli det snart?

– Det ser ut til å bli noen doser i overskudd fra neste uke og videre fremover, bekrefter smittevernoverlegen.

Ingen drop-in for dose to

Tidligere denne uken startet drop-in-vaksinering rundt om i Oslo, i håp om å nå ut til flere unge.

Selv om alle har fått tilbud om å ta første dose i Oslo, er fortsatt 23 prosent av dem mellom 18 og 44 år uvaksinert eller uavklart, ifølge kommunens egne tall.

– Flere synes drop-in løsningen fungerer veldig fint, og det kan nok derfor være enkelte som håper på drop-in også for dose to. Vi har foreløpig bestemt oss kun for å ha drop-in på dose en, av praktiske årsaker, sier smittevernoverlegen.

Hvis du får første dose på drop-in, får du satt opp time til dose to også.

– Man får derfor en oppsatt time til dose to når man får dose én, slik at intervallet mellom dosene er riktig og man har oversikt over hvor mange doser man til enhver tid trenger for dose to, sier smittevernoverlegen.

